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智慧眼鏡被濫用 工程師開發偵測App反偷拍暴紅

編譯陳盈霖／綜合報導
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隨著智慧眼鏡愈來愈普及，外界擔憂遭濫用及產生隱私憂慮。圖為谷歌智慧眼鏡。（谷歌）
隨著智慧眼鏡愈來愈普及，外界擔憂遭濫用及產生隱私憂慮。圖為谷歌智慧眼鏡。（谷歌）

每日郵報報導，智慧眼鏡（Smart Glasses）日益普及，引發民眾對其是否遭濫用及隱私憂慮。為此，30歲軟體工程師希德沃夫斯基（Pawel Szydlowski）開發「Zuckoff」應用程式，透過藍牙訊號偵測附近是否有Meta等智慧眼鏡，並預估大致距離，上架一個月已吸引超過5000名用戶。

「Zuckoff」可測出附近智慧眼鏡 上架1月已逾5000用戶

26歲澳洲遊客康塔里諾（Sally Contarino）日前在拉斯維加斯一家便利店外，遭一名配戴Meta智慧眼鏡的男子秘密拍攝兩人互動情況。幾天後，她在獨自前往拉斯維加斯旅行期間失蹤，這段影片更加令人不安，因該影片是她失蹤前最後幾段影像之一。

21歲店員迪拉蕊（Dilara）一天午休時，一名男子與她攀談、調情。她完全沒發現，該男子戴著雷朋（Ray Ban）Meta智慧眼鏡，偷偷錄下兩人互動。這段影片上傳至抖音（TikTok）後，吸引超過130萬觀看人次。迪拉蕊亦表示，因電話號碼出現在影片中，導致她的手機收到大量簡訊、電話騷擾。

找出智慧眼鏡藍牙指紋

希德沃夫斯基表示，他看見有人利用智慧眼鏡偷拍毫無戒心的陌生人，甚至辨識對方身分後，萌生開發Zuckoff的想法。他開始取得不同型號的智慧眼鏡，研究這些裝置發出的藍牙訊號，藉此找出各款智慧眼鏡的藍牙「指紋」。

Zuckoff會比對各智慧眼鏡裝置的多項訊息，如「通用唯一識別碼」（Universally Unique Identifier，UUID）與製造商識別碼等，以判斷是否符合智慧眼鏡特徵。「若唯一識別碼與製造商均吻合，那基本上就是最強的證據了」。

未開啟App也能發通知

目前，付費版Zuckoff Pro，可讓使用者在即使應用程式未開啟的情況下，只要附近出現具備錄影功能的智慧眼鏡，就能向使用者發出通知。一次性買斷價格為24.99元，不會自動續訂。也可選擇年費9.99元訂閱方案，第一年免費。

目前該應用程式鎖定可偵測的裝置，包括雷朋Meta、奧克利（Oakley Meta）、Snap Spectacles，及Quest和Vision Pro等智慧眼鏡與頭戴式裝置。

Meta則正因這項科技可能遭到濫用而面臨愈來愈多批評。該公司一再強調，這些眼鏡設計上已考量安全問題。技術長博斯沃思（Andrew Bosworth）曾在一段Instagram影片中表示：「我們設計這款攝影機時，就是要讓周遭人注意到它。」

他成長於YouTube盛行年代，當時惡作劇影片風靡一時。與現在明顯不同的是，當時若有人明確表示不願被拍攝，許多創作者會將對方臉部打上馬賽克；且大多數遭惡作劇的路人都知道前方有攝影機。

提供工具 防人肉搜索

「如今被拍攝者，未必知道鏡頭正對準自己。」希德沃夫斯基說，更令他不安的是，不少影片中，即使被拍攝者明顯感到不適，臉部也很少被模糊處理。他甚至發現有網友「人肉搜索」影片中人物。他認為，若科技公司不願確保智慧眼鏡錄影時能明確讓周遭人清楚察覺，他就要提供一種工具，讓人們有所警惕。

他指出，Meta可借鏡蘋果與谷歌處理AirTag及其他利用藍牙追蹤器隱私疑慮的方式。這些裝置也曾引發可能遭人利用、追蹤他人的隱憂。兩家公司後來共同制定產業標準，讓iPhone與Android裝置在偵測到不明藍牙追蹤器，疑似一路跟隨使用者移動時，能主動發出警告。「智慧眼鏡製造商也可採用類似機制，讓民眾的手機在附近出現類似裝置時，自動發出提醒通知」。

精華 FAQ

  • Zuckoff透過比對智慧眼鏡的藍牙訊號與識別資訊，偵測附近是否有Meta、Snap等具錄影功能的裝置，並可推估大致距離，提醒使用者提高警覺。

  • 因為多起智慧眼鏡偷拍事件引發隱私焦慮，包含遊客與店員遭暗中錄影、影片外流與騷擾等案例，使民眾更想知道身邊是否有人正用眼鏡拍攝。

  • 他認為智慧眼鏡製造商應比照AirTag的作法，建立跨平台警示機制，讓iPhone與Android在偵測到可疑裝置時自動通知周遭民眾，降低被偷拍風險。

智慧眼鏡 App Meta

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