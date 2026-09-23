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加州40年漲不停 全美最高 吃掉收入24%

記者楊青／綜合報導
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全國人口普查局最新數據報告顯示，加州租金40年漲不停。（記者楊青／攝影）
全國人口普查局最新數據報告顯示，加州租金40年漲不停。（記者楊青／攝影）

加州高房價、租金和生活成本走高，近年成為居民搬離或考慮搬離加州的主因。對於沒有房產、必須年年續租的家庭而言，房價漲跌可能只是「看新聞」，租金變化卻是每個月實實在在從銀行帳戶流出去的錢。

全國人口普查局（Census Bureau）的最新報告顯示，加州租屋市場40年來持續處全美高位。1986年前後全美月租中位數約345元，加州452元，比全國高31%，僅次夏威夷481元和阿拉斯加464元。到2024年，加州月租中位數已達2036元，超越全美其他州，全國第一 ，比全國中位數1486元高約37%。第二高的是夏威夷1971元，華盛頓特區為1954元。

在租金不斷飆升的同時，租客的更大壓力是收入追不上。數據顯示，1980年代中期，加州一年租金約占全州家庭收入中位數的21%，在全美排第二。到了2024年，加州租金占家庭收入的24%，比全美平均高3個百分點。

在南加和華人聚居的聖蓋博谷，租屋族還面臨另一個現實：同樣的租金，在不同城市能租到的房屋條件差異很大。例如，如果希望住在學區較好、治安較受重視、交通方便或華人商業較集中地區，通常必須在租金、房屋大小、通勤距離之間做取捨。

橙縣紀事報建議，租屋時不能只看房東開出的月租，也應該把一年總住房成本算清楚，包括月租、押金及搬家費、水電、瓦斯、垃圾費、網路及停車費、保險、通勤增加的汽油、停車或公共交通費、租約到期後可能面臨的租金調整等。對準備搬家者而言，尤其要注意「看起來比較便宜」的房子，是否因通勤距離增加，反而讓交通成本大幅上升。

對目前正在租房的居民，專家建議三點：首先，不要等租約即將到期才開始尋找下一個住處，最好提前確認租約條款，包括續租通知期限、租金調整方式、押金規定以及提前解約條件；其次，提前比較同區域租金行情，了解自己的租金是否明顯高於市場行情；最後，把「搬家成本」一起算進去，比如如果新住處每月便宜200元，但搬家費、押金、交通及其他一次性支出需數千元，未必代表立即搬家就比較划算。

精華 FAQ

  • 全國人口普查局數據顯示，加州租屋市場40年來幾乎都處全美高位，從1980年代中期到2024年都維持高租金水準，近年更直接躍升為全美第一。

  • 2024年加州月租中位數達2036元，超越全美其他州居第一，較全國中位數1486元高約37%。第二高的是夏威夷1971元，華府則為1954元。

  • 文章建議把一年總住房成本算清楚，包括押金、搬家費、水電瓦斯、網路停車、保險，以及通勤增加的油費或交通費，避免只看月租而低估實際支出。

加州 租金 夏威夷

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