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民調：億萬富豪稅支持度 略領先

編譯組／綜合報導
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加州第40號提案對億萬富豪徵收一次性稅，在民調中的支持度以6個百分點輕微領先，但...
加州第40號提案對億萬富豪徵收一次性稅，在民調中的支持度以6個百分點輕微領先，但如果第41和42號提案勝出，40號提案即作廢。圖為紐約倡議對富人增稅的民眾抗議活動。（路透）

最新民調顯示，加州民意對第40號公投提案「億萬富豪稅」的支持度微弱領先，為52%對46%。然而，也有許多選民支持另外兩項可能會令此稅作廢的提案。

加州公民將在11月3日對州長及14項公投的提案投票。加州公共政策研究所（PPIC）於9月4日至10日期間，對1103名可能投票的選民進行民調，了解他們對各個投票項目的意向。

公投的政策提案中，包括第40號提案，即對截至2026年1月1日居於加州的億萬富豪，徵收一次性5%的財富稅，俗稱「億萬富豪稅」。預估收入達1000億元，用以彌補去年大幅削減的聯邦醫療支出。媒體KQED報導，上述PPIC的民調結果15日發布，顯示有52%可能投票旳選民表示會投票支持，反對票約46%。

PPIC的全州調查主任Mark Baldassare表示：「第40號提案的支持者還有很多工作要做。」因為僅以「微弱」領先的情況下，要保持50%以上的支持率是一項挑戰。

為推倒40號提案，幾位億萬富豪主導的反對陣營也呼籲選民對支持第41號和第42號提案，以使「億萬富豪稅」失效。第41號提案要求所有新增稅收都受到加州現有支出上限制約，此提案在民調中以51%對44%領先；第42號提案是禁止對房地產以外的其他個人財產及金融資產徵稅，此提案在民調中以54%對43%領先。如果這三項提案全部通過，但第41號或第42號提案所獲票數多於第40號提案，加州將被禁止執行「億萬富豪稅」。

Baldassare說：「第40號提案的支持者需要努力，既要維持目前略高於50%的支持率，又要對41號和42號提案提出質疑，以免令40號現時獲得的支持度減低。」據報導，富豪們現已籌得近1億2000萬元，用以反對40號提案並支持41號和42號提案。

PPIC的民調結果也顯示，選民對加州和美國整體的未來發展普遍感到悲觀。大多數成年人和可能投票的選民指出，物價上漲給令其家庭面對經濟困難，並只有27%的可能投票選民認可川普總統的工作表現。此外，加州州長民主黨候選人貝西拉（Xavier Becerra）以60%優於對手共和黨候選人希爾頓（Steve Hilton）的38%。

精華 FAQ

  • PPIC民調顯示，第40號提案支持度為52%，反對度為46%，屬於非常接近的微弱領先。調查對象是1103名可能投票選民，結果反映這項稅案仍未穩定過半。

  • 因為若40號與41號、42號都通過，但41號或42號得票高於40號，加州將被禁止執行「億萬富豪稅」。目前41號以51%對44%領先，42號以54%對43%領先。

  • 民調顯示，多數選民對加州與美國前景悲觀，且認為物價上漲造成家庭經濟壓力；只有27%可能投票選民認可川普表現。此外，貝西拉以60%對38%領先希爾頓。

民調 公投 投票

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