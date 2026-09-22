我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整理包／川習會6道題：美中各有籌碼 誰先讓步？

任正非女兒一方式回應全家外逃傳聞 網友：太幽默了

因應強大聖嬰現象 加州進入緊急狀態

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在超級聖嬰來臨之前，瑪麗颶風（Hurricane Marie）帶來的巨浪造成一些...
在超級聖嬰來臨之前，瑪麗颶風（Hurricane Marie）帶來的巨浪造成一些災情，但卻讓衝浪高手非常興奮。(美聯社/ Steve Hague攝影)

紐森州長於21日宣布加州進入緊急狀態，因為強大的聖嬰現象（El Niño）可能對加州各地造成重大的氣候災情。

舊金山紀事報報導，紐森宣布加州進入緊急狀態，因為今年秋季起可能出現的破紀錄強度的聖嬰現象。這種現象可能引發風暴，襲擊加州海岸線，並導致今冬嚴重的沿海洪災。聖嬰現象是一種自然發生的現象，每2至7年發生一次，是影響全球氣候模式最強的因素。

它是由赤道太平洋地區風力、海洋溫度和雷暴的變化引起的，這些變化透過重新分配大氣中的熱量和能量來改變全球氣候模式。紐森的公告命令州政府各部門準備沙袋和水泵等設備，以保護海岸線免受洪水侵襲；要求加州交通局在風暴來襲時管制交通並封閉道路；並且要做好準備，讓加州國民兵在必要時協助搜救等緊急救援工作。

氣候變遷正在加劇加州極端天氣和水文事件的發生，導致乾旱和洪澇災害交替加劇，並增加了極端風暴對社區、基礎設施、自然資源和經濟構成的風險，」公告中寫道。

本月初的風暴已經開始侵蝕南加州的海灘並破壞房屋。瑪麗颶風（Hurricane Marie）帶來的巨浪襲擊了長堤市和拉古那灘市等地區，淹沒了海濱房屋，破壞了長堤市海灘的木板步道（boardwalk），使這個熱門的海灘變得面目全非。

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的數據，過去一周，東中太平洋赤道海域的海面溫度平均比正常高攝氏2.1度。如果聖嬰現象在未來幾個月如預測般持續下去，這些異常情況將使其達到「非常強」的等級。

該公告警告稱，將反覆出現暴雨、強風、山區降雪、洪水、山體滑坡、泥石流、巨浪和沿海洪水，尤其是在風暴與極高潮位同時到來時。

精華 FAQ

  • 因為今年秋季起可能出現破紀錄強度的聖嬰現象，恐帶來風暴、沿海洪災與多種極端天氣，州府因此提前啟動防災應變，以降低災損與風險。

  • 公告要求各部門準備沙袋和水泵保護海岸線，並請加州交通局在風暴來襲時管制交通、封閉道路，同時預作國民兵支援搜救等緊急救援任務的準備。

  • 公告警告可能反覆出現暴雨、強風、山區降雪、洪水、山體滑坡、泥石流、巨浪與沿海洪水，尤其當風暴與極高潮位重疊時，災情會更加嚴重。

氣候變遷 加州 紐森

上一則

「你有多少價值」 航空公司暗中對乘客打分

下一則

洛杉磯長照機構傳槍響 3員工受傷 住戶平安

延伸閱讀

聖嬰現象持續增強 麻州今冬恐偏暖多雨

聖嬰現象持續增強 麻州今冬恐偏暖多雨
聖嬰發威 今年大西洋颶風季平靜 熱帶風暴數量創新低

聖嬰發威 今年大西洋颶風季平靜 熱帶風暴數量創新低
氣溫偏高雨多雪少 紐約今年或迎「暖冬」

氣溫偏高雨多雪少 紐約今年或迎「暖冬」
聖嬰秋末至冬季將達高峰 專家直指關鍵4大環境特徵

聖嬰秋末至冬季將達高峰 專家直指關鍵4大環境特徵
南加巨浪灌入民宅 長堤半島20戶緊急撤離

南加巨浪灌入民宅 長堤半島20戶緊急撤離
海灘侵蝕 海景豪宅快落海…屋主砌牆擋海水引爆爭議

海灘侵蝕 海景豪宅快落海…屋主砌牆擋海水引爆爭議

熱門新聞

一對居住在亞利桑納州梅薩（Mesa）的夫妻因失業、疾病等因素無力繳納屋主協會（HOA）費用，最終面臨失去價值47萬5000美元住宅的困境。（GoFundMe）

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

2026-09-15 18:22
女子將使用三年的氣炸掛退貨給好市多，還鼓勵要最大化使用會員資格。（記者王若然／攝影）

用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」

2026-09-17 14:08
老友張艾嘉（中）回台宣傳新片，倪北嘉（右）幫忙主持活動。（圖／倪北嘉提供）

洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」

2026-09-18 19:28
一名華人屋主在自家後院種植樹木和其他植被。隨著季節變化，樹葉經常隨風飄落到隔壁鄰居的院子。時間一久，居住當地多年的白人鄰居認為，大量落葉已經對自己的院子造成困擾，並多次向華人屋主表達不滿。示意圖。（記者啟鉻／攝影）

風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」

2026-09-17 21:36
已故波克夏投資集團副董事長孟格(Charlie Munger，左)和數十年好友、「股神」巴菲特(Warren Buffett)。（美聯社）

億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...

2026-09-15 15:06
倪北嘉退休回台後和「中華之聲」的記者們聚餐。前排左起：高愛倫、秋華、楊燕；後排左起：倪北嘉、葉瓊菱。（圖／倪北嘉提供）

旅美40載 返台退休 他：最難適應是這些

2026-09-18 22:21

超人氣

更多 >
罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目
關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌
62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出

62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出
35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女

35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女
柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」