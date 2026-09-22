因應強大聖嬰現象 加州進入緊急狀態
紐森州長於21日宣布加州進入緊急狀態，因為強大的聖嬰現象（El Niño）可能對加州各地造成重大的氣候災情。
舊金山紀事報報導，紐森宣布加州進入緊急狀態，因為今年秋季起可能出現的破紀錄強度的聖嬰現象。這種現象可能引發風暴，襲擊加州海岸線，並導致今冬嚴重的沿海洪災。聖嬰現象是一種自然發生的現象，每2至7年發生一次，是影響全球氣候模式最強的因素。
它是由赤道太平洋地區風力、海洋溫度和雷暴的變化引起的，這些變化透過重新分配大氣中的熱量和能量來改變全球氣候模式。紐森的公告命令州政府各部門準備沙袋和水泵等設備，以保護海岸線免受洪水侵襲；要求加州交通局在風暴來襲時管制交通並封閉道路；並且要做好準備，讓加州國民兵在必要時協助搜救等緊急救援工作。
「氣候變遷正在加劇加州極端天氣和水文事件的發生，導致乾旱和洪澇災害交替加劇，並增加了極端風暴對社區、基礎設施、自然資源和經濟構成的風險，」公告中寫道。
本月初的風暴已經開始侵蝕南加州的海灘並破壞房屋。瑪麗颶風（Hurricane Marie）帶來的巨浪襲擊了長堤市和拉古那灘市等地區，淹沒了海濱房屋，破壞了長堤市海灘的木板步道（boardwalk），使這個熱門的海灘變得面目全非。
根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的數據，過去一周，東中太平洋赤道海域的海面溫度平均比正常高攝氏2.1度。如果聖嬰現象在未來幾個月如預測般持續下去，這些異常情況將使其達到「非常強」的等級。
該公告警告稱，將反覆出現暴雨、強風、山區降雪、洪水、山體滑坡、泥石流、巨浪和沿海洪水，尤其是在風暴與極高潮位同時到來時。
因為今年秋季起可能出現破紀錄強度的聖嬰現象，恐帶來風暴、沿海洪災與多種極端天氣，州府因此提前啟動防災應變，以降低災損與風險。 公告要求各部門準備沙袋和水泵保護海岸線，並請加州交通局在風暴來襲時管制交通、封閉道路，同時預作國民兵支援搜救等緊急救援任務的準備。 公告警告可能反覆出現暴雨、強風、山區降雪、洪水、山體滑坡、泥石流、巨浪與沿海洪水，尤其當風暴與極高潮位重疊時，災情會更加嚴重。
精華 FAQ
因為今年秋季起可能出現破紀錄強度的聖嬰現象，恐帶來風暴、沿海洪災與多種極端天氣，州府因此提前啟動防災應變，以降低災損與風險。
公告要求各部門準備沙袋和水泵保護海岸線，並請加州交通局在風暴來襲時管制交通、封閉道路，同時預作國民兵支援搜救等緊急救援任務的準備。
公告警告可能反覆出現暴雨、強風、山區降雪、洪水、山體滑坡、泥石流、巨浪與沿海洪水，尤其當風暴與極高潮位重疊時，災情會更加嚴重。
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