因應強大聖嬰現象 加州進入緊急狀態

在超級聖嬰來臨之前，瑪麗颶風（Hurricane Marie）帶來的巨浪造成一些災情，但卻讓衝浪高手非常興奮。(美聯社/ Steve Hague攝影)

紐森 州長於21日宣布加州 進入緊急狀態，因為強大的聖嬰現象（El Niño）可能對加州各地造成重大的氣候災情。

舊金山紀事報報導，紐森宣布加州進入緊急狀態，因為今年秋季起可能出現的破紀錄強度的聖嬰現象。這種現象可能引發風暴，襲擊加州海岸線，並導致今冬嚴重的沿海洪災。聖嬰現象是一種自然發生的現象，每2至7年發生一次，是影響全球氣候模式最強的因素。

它是由赤道太平洋地區風力、海洋溫度和雷暴的變化引起的，這些變化透過重新分配大氣中的熱量和能量來改變全球氣候模式。紐森的公告命令州政府各部門準備沙袋和水泵等設備，以保護海岸線免受洪水侵襲；要求加州交通局在風暴來襲時管制交通並封閉道路；並且要做好準備，讓加州國民兵在必要時協助搜救等緊急救援工作。

「氣候變遷 正在加劇加州極端天氣和水文事件的發生，導致乾旱和洪澇災害交替加劇，並增加了極端風暴對社區、基礎設施、自然資源和經濟構成的風險，」公告中寫道。

本月初的風暴已經開始侵蝕南加州的海灘並破壞房屋。瑪麗颶風（Hurricane Marie）帶來的巨浪襲擊了長堤市和拉古那灘市等地區，淹沒了海濱房屋，破壞了長堤市海灘的木板步道（boardwalk），使這個熱門的海灘變得面目全非。

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的數據，過去一周，東中太平洋赤道海域的海面溫度平均比正常高攝氏2.1度。如果聖嬰現象在未來幾個月如預測般持續下去，這些異常情況將使其達到「非常強」的等級。

該公告警告稱，將反覆出現暴雨、強風、山區降雪、洪水、山體滑坡、泥石流、巨浪和沿海洪水，尤其是在風暴與極高潮位同時到來時。