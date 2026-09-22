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公路奔馳一路睡 加州特斯拉駕駛吃罰單

記者朱敏梓/洛杉磯報導
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加州公路巡警拍下特斯拉行駛於80號州際公路的畫面，紅圈處的駕駛疑似在車內睡著。警...
加州公路巡警拍下特斯拉行駛於80號州際公路的畫面，紅圈處的駕駛疑似在車內睡著。警方隨後攔停車輛，並以「不安全車速」開罰。（加州公路巡警蘇拉諾縣分局影片截圖）

加州一名特斯拉駕駛在80號州際公路上，被公路巡警發現戴著深色墨鏡、歪靠在駕駛座上，疑似睡著。當時車輛仍以時速約60哩行駛。巡警拍下畫面後將車攔停，並以「不安全車速」向駕駛開出罰單

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影音來源：CHP

據加州公路巡警（CHP）蘇拉諾縣（Solano County）分局，事件發生於9月2日。警方公布的影片顯示，這輛特斯拉持續沿公路前進，駕駛卻歪著身體，似乎沒有留意路況。警方未公布駕駛身分，這起事件也未傳出碰撞事故。

CHP在社群平台發文，拿特斯拉「全自動駕駛」（FSD）的名稱開玩笑，提醒車主FSD不代表可以「一路睡著開」。警方表示，這類系統屬於第二級駕駛輔助工具，可以協助駕駛，卻不能取代駕駛。即使啟用功能，坐在方向盤後的人仍須保持清醒、注意路況，並隨時準備接手。

為何警方開出的不是「開車睡覺」罰單，而是「不安全車速」？CHP蘇拉諾縣分局警員Scott Heitman解釋，加州目前沒有專門針對駕駛使用這類輔助系統時睡覺的罰則，但仍可依現有交通法規處理。他反問：「睡著時，什麼速度才算安全？0哩。」警方並強調，使用駕駛輔助功能，不會將法律上的駕駛責任轉交給車輛。

特斯拉功能名稱是否容易讓駕駛人誤解其能力，近年也在加州引發爭議。加州車輛管理局（DMV）指出，特斯拉過去在行銷中使用「Autopilot」及「Full Self-Driving，FSD」等名稱，具有誤導性。特斯拉隨後停止在加州市場行銷中使用「Autopilot」，避免其經銷商執照遭停牌30天；該公司也已將另一項功能名稱改為「Full Self-Driving（Supervised）」，標示使用時仍需駕駛監督。

駕駛輔助系統的安全問題持續受到關注。電動車新聞網站Electrek分析特斯拉提交給聯邦監管機構的資料指出，今年7月，特斯拉申報236起涉及駕駛輔助系統的碰撞事故，為單月新高；其中四起為致命事故，包括兩起發生在加州。不過，系統曾在碰撞前啟用，並不等於已證實系統造成事故，各案肇因仍須分別調查。

精華 FAQ

  • 事件發生在加州80號州際公路上，時間為9月2日。巡警發現車輛仍以約60哩時速前進，但駕駛歪靠座椅、疑似已睡著，所幸沒有傳出碰撞事故。

  • CHP表示，加州目前沒有專門針對使用駕駛輔助系統時睡覺的罰則，因此改依現有法規，以「不安全車速」開罰。警方也強調，睡著時的安全速度就是0哩。

  • 警方藉此提醒，FSD屬於第2級駕駛輔助工具，只能協助不能取代駕駛。即使功能啟用，方向盤後的人仍必須保持清醒、注意路況，並隨時準備接手。

特斯拉 加州 罰單

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