餐廳帳單赫見「環境音樂費」 遊客哭笑不得

托斯卡尼的遊客佩拉造訪「弗洛里安咖啡館」（Caffé Florian）時，意外發現帳單內含一筆額外列出的7歐元「音樂附加費」。（圖片來源：Simona Pera＠facebook，若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

每日郵報報導，一名義大利 遊客在威尼斯著名的聖馬可廣場露天咖啡座用餐時，結帳赫然發現帳單被強制加收一筆「環境音樂費」。

來自托斯卡尼的遊客佩拉（Simona Pera）前往這座知名「水都」觀光 ，在造訪歷史悠久的「弗洛里安咖啡館」（Caffé Florian）時，意外發現帳單內含一筆7歐元的隱藏費用，使總金額達72歐元。

她在Facebook貼出收據照片，附上一個笑中帶淚的表情符號並寫道：「這叫音樂附加費。」

收據明細顯示，佩拉點了兩份可頌共16歐元、兩杯義式阿佩羅氣泡雞尾酒共34歐元，以及一筆額外列出的7歐元「音樂附加費」。

佩拉向義大利Corriere Della Sera表示：「現場有一組三人編制的小型樂團正在演奏……他們的音樂確實為咖啡座顧客的交談增添了生氣。」

她補充：「我們早知道坐在聖馬可廣場這家知名咖啡廳的戶外座不會便宜……但當我看到收據上的那筆明細時，我承認自己還是忍不住笑了出來。」

事實上，威尼斯作為極受歡迎的觀光勝地，當地餐飲業者在帳單中添加各類額外名目已非罕見。

此外，威尼斯當局亦向度假旅客徵收「城市旅遊稅」，由飯店依每晚人頭代收；官方指出，此舉在抑制大眾過度觀光的現象。

威尼斯每年吸引2000萬至3000萬名遊客造訪，其中約2100萬人屬一日遊旅客。暴增的人潮使這座歷史核心城區脆弱的基礎設施瀕臨崩潰，當地居民的容忍度也已逼近極限。

為遏止過度觀光，這座代表性潟湖城市於2024年4月針對擁擠高峰日試辦一日遊旅客5歐元的入城費機制。進入2025年，該項政策持續推行，針對未能在四天前預先登記的旅客，入城費調升至10歐元，管制實施天數亦擴大至54天。

然而，威尼斯僅是全球眾多藉由徵稅控管人流並挹注地方財政的熱門景點之一。

各國收費標準不一，從羅馬每晚加收數歐元，到阿姆斯特丹依房價按比例課徵皆有。英國曼徹斯特早在2023年便開徵「城市訪客稅」，愛丁堡亦預計自7月起實施類似政策。

前往阿姆斯特丹體驗豐富夜生活、多元建築與文化的旅客，目前須在飯店房價之外額外支付12.5%的觀光稅。這項名為「Toeristenbelasting」的費用為歐洲最高稅率之一，係於2024年由原先的7%外加每人3歐元調升而來。

在西班牙，年滿16歲的旅客造訪Mallorca、Menorca、Formentera與Ibiza等度假勝地時，亦須繳納不同級距的地方稅及10%增值稅。相關費率通常會在11月至4月等淡季期間調降。