加州房市回溫 8月房價重返90萬元大關

加州8月房價中位數，資料來源：C.A.R

加州 房地產經紀人協會（C.A.R.）最新報告顯示，加州房市在傳統購屋旺季尾聲略有回溫，8月獨立屋成交量及房價 均較前月上升，房價中位數也重新站上90萬元。不過，房貸利率 持續居高不下，9月一度突破7%，房市後續面臨壓力。

根據報告，8月獨立屋經季節調整後年化成交量為26萬9620戶，較7月的26萬3320戶增加2.4%，也較去年同期的26萬5780戶上升1.4%。全州年化成交量已連續第47個月低於30萬戶，顯示市場仍未形成持續回升動能。

C.A.R.總裁Tamara Suminski表示，儘管借貸成本偏高，買家8月仍積極尋找購屋機會。不過，近期房貸利率上升，加上經濟前景存在不確定性，可能為秋季房市帶來阻力。成交量仍較去年同期增長，顯示市場需求尚未消失，尤其是已做好準備的買家，在遇到合適房屋及時機時仍願意入場。

房價方面，加州8月獨立屋房價中位數升至90萬1420元，較7月增加1.6%，重新站上90萬元。這一漲幅高於歷年7月至8月通常約1.2%的增幅，但低於過去十年平均2.2%的漲幅。與去年同期相比，8月房價微升0.1%，已連續第四個月出現年增。

不過，房價通常會在秋冬季走低。隨著房貸利率近期急升，購屋負擔能力進一步受擠壓；若成交放緩、買家競爭減弱，房價在年底前可能面臨更多下行壓力。

報告指出，百萬元以上住宅占整體成交比重連續第三個月下降，由7月的35.5%降至8月的35.2%。同時，每平方英尺房價中位數降至428元，較7月下跌1.4%，但較去年同期微升0.2%。這顯示8月全州房價中位數回升，並非由高價住宅成交占比增加所推動，整體房價漲勢依然有限。

五大區域中，有三個地區8月成交量較去年同期下降。南加州減少4.8%、舊金山灣區下降4.2%，中央海岸下滑3.2%；中央谷地則小幅增加1.5%，遠北地區年增15%，為全州最高。

房價方面，五大區域中有三個地區中位價較去年同期上升。南加州年增2.9%，居各區之首；中央谷地及遠北地區均上升1%。中央海岸下跌2.3%，舊金山灣區則微降0.2%。

C.A.R.資深副總裁兼首席經濟學家Jordan Levine表示，近期房貸利率上升，為加州房市前景增添更多不確定性。雖然8月數據顯示市場仍有基本需求，但待成交房屋銷售轉弱，庫存消化時間也在拉長，反映買家對借貸成本變化愈來愈敏感。

加州8月房市略有回溫，獨立屋成交量及房價均較前月上升，房價中位數重新站上90萬美元。圖為巴沙迪那市的一處待售房屋。（記者朱敏梓／攝影）