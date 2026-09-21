「購屋黃金周」時機到：9月底至10初 價低、選擇多、競爭少

美國入秋後是房屋市場淡季：房價回落、選擇多、競爭低，是購屋者罝業良機。（示意圖，Unsplash / Piotr Musioł）

對於在今個夏天一直在物色住房，但卻因競價過高，或對房價 高企而猶豫不決的購屋者來說，置業良機當前來了。一項業界的最新研究指出，在今年9月底至10月初，美國大部分地區房價回落、選擇較多，以及購屋競爭也緩和的三大條件罕有地一起出現，給予購屋者最佳入市機會。

再確切一點的置業良機日期，是9月27日至10月3日這星期，最適合包括洛杉磯 在內的多個美國大城市居民購屋；舊金山 的最佳購屋周，則在10月11日至17日。

紐約郵報報導，上述研究是由房地產市場資訊網站Realtor.com進行。分析發現，上述提及的最佳買屋日期，正是市場淡季，在期內購屋可以節省一大筆金錢。

若在此淡季的最佳購屋周內置業，與今年夏季房價高峰期時相比，可以節省約1萬4000萬美元。 高峰期時，一套住房的中位價約為41萬6000美元。

除了價格優勢，此期間活躍放盤待售的房屋數量，將比平常的一周增加13.3%，比年初時增加近32%。

同時，在最佳購屋周內，購屋者的競爭程度按過去情況所見，都會比年度高峰期下降30.1%。在此期間，預計房盤會在市場上待售約64天，比今年銷情最暢旺時，增長約13天。

這意味著，買家有更多時間挑選房源，亦有更大的議價機會。

根據Realtor.com的研究，購屋者因應不同的需要，購屋最佳期會有少許調節。例如，最重視選擇房屋條件的，應盡早在最佳購屋期內置業，因為秋季初的房源比較多，購屋者要尋得符合心目中的條件的，例如某類特定社區、學區或臥室數量等，成功物色到的機會也較高。

但若房屋的選擇條件不太重要的話，買家可以延遲入市，因為稍後假日臨近，房價通常會持續走軟，便能進一步省錢。

不過，Realtor.com發現「購屋黃金周」在美國不同地方，日期不盡相同。 該研究分析了全美 50 個最大的都會區，發現其中 42 個都會區的最佳購屋周，都與全國最佳購屋周相差不到一個月。

紐約-紐瓦克-澤西城都會區的最佳購屋周來得較早，由9 月 6 日至12 日。此期間的房源多 7.9% ，比市場高峰期競爭程度低 24.3%，房屋掛牌價格比季節性高點低約 3.2%。

其他地區的購屋者還有更多時間。洛杉磯、芝加哥、休士頓、費城和亞特蘭大都共享9月27日至10月3日的全國最佳購屋期；舊金山則稍遲至10月11日至17日；鳳凰城再延遲至11月1日至7日。