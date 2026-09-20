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東西收錯更快壞 8日用品被點名 這物品恐起火

記者朱敏梓／綜合報導
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電池若散放在抽屜內，接觸硬幣、鑰匙等金屬物品，可能造成短路，罕見情況下甚至引發火...
電池若散放在抽屜內，接觸硬幣、鑰匙等金屬物品，可能造成短路，罕見情況下甚至引發火災。（取自Pexels）

不少人以為，只要把物品整齊放進櫃子或抽屜，就算完成收納。然而，錯誤存放方式不僅可能讓家中更亂，還會縮短物品壽命，甚至帶來安全風險。生活網站Real Simple訪問專家，列出八種常被「收錯」的日用品，其中電池若存放不當，罕見情況下可能引發火災。

NEAT Method共同創辦人Marissa Hagmeyer建議，未使用的電池應留在原包裝內，或直立放入專用收納盒，避免正負極互相接觸。若將電池散放在抽屜，不僅可能加速耗電，接觸硬幣、鑰匙等金屬物品後，也可能造成短路，極少數情況下甚至起火。

咖啡豆或咖啡粉也常被放錯地方。許多人為方便沖泡，習慣將咖啡擺在咖啡機旁，但陽光、熱氣與空氣都會影響風味。專家建議，咖啡應裝入密封且適合存放食品的不透光容器，再置於陰涼乾燥處。

價格不菲的皮包若空著堆放，時間一久容易塌陷變形。收納前可在包內放入包撐或乾淨薄紙，維持原有輪廓，並存放在陰涼、乾燥且避光的空間，以免皮革受潮或因日曬褪色。包包也不宜彼此重壓，最好預留空間直立擺放。

褲子不宜隨意塞入抽屜，或長期對折掛在衣架上。衣櫥顧問Kathryne Cole指出，西裝褲等剪裁較挺的褲款，應對齊褲線後使用夾式衣架垂直吊掛，才能減少深層摺痕並維持版型。

西裝外套雖然需要吊掛，但不能使用洗衣店常見的細鐵絲衣架。這類衣架支撐力不足，久而久之可能使肩部與袖型塌陷。較厚、具有肩部弧度的衣架，才足以支撐外套結構，外套之間也要保留適當距離，避免擠壓變形。

毛衣則恰好相反，不宜直接掛起。針織纖維在重力拉扯下容易變長，肩部也可能凸起。最理想的方式是摺好平放；若衣櫃空間有限，可先將毛衣對摺，再披掛於衣架橫桿上。

胸罩若將罩杯反折或壓扁，可能造成凹陷、變形，影響支撐度與穿著效果。專家建議將胸罩平放，罩杯依序套疊，也可使用專門的內衣收納格。

最後是藥品與維他命。浴室和廚房雖然取用方便，卻常有高溫與潮濕問題，可能影響產品效力。較適合的地點是臥室抽屜或走廊櫃等陰涼乾燥處。

專家提醒，收納的目的不只是讓物品「看不見」，還要考慮溫度、濕度、光線及支撐方式。花幾分鐘重新檢查家中的抽屜和衣櫃，可能就能避免物品提早損壞，也省下不必要的汰換開支。

精華 FAQ

  • 電池若與硬幣、鑰匙等金屬接觸，可能導致正負極短路，還會加速耗電；極少數情況下甚至可能因短路而起火，因此建議留在原包裝或專用收納盒中。

  • 咖啡不宜放在咖啡機旁長期受熱或受光，最好裝入密封、可避光的食品容器，再放在陰涼乾燥處，才能減少陽光、熱氣與空氣對風味的影響。

  • 包包、褲子、西裝外套、毛衣、胸罩和藥品維他命都容易因收納不當受損，例如包包塌陷、衣物變形、內衣失去支撐，藥品則可能因潮濕高溫而影響效力。

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