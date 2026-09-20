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研究發現：中年人每天吃一點蕃茄醬 改善認知能力

記者啟鉻／綜合報導
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番茄不只是餐桌上的常見食物，最新研究發現，連續食用番茄醬三個月後，中年成年人的部...
番茄不只是餐桌上的常見食物，最新研究發現，連續食用番茄醬三個月後，中年成年人的部分認知能力出現改善，腦部掃描也顯示大腦神經網路連結可能發生變化。(AI 生成示意圖）

番茄不只是餐桌上的常見食物，最新研究發現，連續食用番茄醬三個月後，中年人的部分認知能力出現改善，腦部掃描也顯示大腦神經網路連結可能發生變化。

據ScienceAlert報導，紅番茄含有大量茄紅素（lycopene），是一種強效抗氧化劑，能穿過血腦屏障，並可能有助於降低神經發炎。營養學家Ricardo López-Solís領導的研究團隊，進一步探討番茄攝取是否會影響健康成年人的認知功能。

研究結果近日發表於「Antioxidants」期刊。研究者表示，據他們所知，這是首次將茄紅素與大腦功能性變化聯繫起來的臨床試驗。研究採交叉試驗設計，42名中年人先後接受兩種為期三個月的飲食：一種每天食用35克番茄醬，另一種採取低茄紅素飲食。兩個階段之間安排一個月「洗脫期」，讓參與者恢復一般飲食後，再進入下一階段。

結果顯示，食用番茄醬期間，參與者血液中的茄紅素濃度明顯升高，與大腦生長及神經健康有關的腦源性神經營養因子（BDNF）也有接近顯著程度的增加。認知測試發現，參與者的選擇性注意力有所提升，聯想記憶也略有改善。

研究員對其中14人進行腦部掃描。結果顯示，食用番茄後，大腦神經網路出現「功能性重新組織」，透過減少不必要的跨網路連結，提高神經運作效率及適應能力。

不過，研究結果不能過度解讀。腦部掃描只有14名參與者，統計效力有限。此外，研究並非雙盲試驗，參與者和研究人員都知道飲食安排，因此不能完全排除心理因素或測試投入程度對結果造成的影響。

先前一些研究也曾發現，富含番茄粉或類胡蘿蔔素的飲食，可能改善老年人的資訊處理速度、注意力及工作記憶。不過，目前仍無法確定相關效果是否主要來自茄紅素，因為番茄同時含有多種抗氧化劑及維生素。

研究人員強調，未來仍需要更大規模、追蹤時間更長的研究，確認這些大腦變化能否長期維持，以及是否真的能轉化為具有臨床意義的腦功能改善。

報導指出，值得注意的是，番茄煮熟後，茄紅素反而可能更容易被人體吸收。俄亥俄州立大學營養學家Rachel Kopec指出，烹煮產生的熱力會破壞番茄細胞壁，使茄紅素更容易被消化吸收。因此，在日常飲食中適量加入番茄醬或熟番茄，仍是一種簡單的營養選擇。

精華 FAQ

  • 研究指出，中年人連續3個月每天食用35克番茄醬後，部分認知能力出現改善，包括選擇性注意力提升、聯想記憶略有進步，顯示飲食可能與腦功能有關。

  • 參與者血液中的茄紅素明顯上升，與神經健康相關的BDNF也接近顯著增加；部分人進行腦掃描後，顯示大腦神經網路有功能性重新組織，運作效率可能提高。

  • 因為腦部掃描僅有14人，統計效力有限，而且研究不是雙盲試驗，參與者與研究人員都知道飲食安排，仍可能受心理因素或測試投入程度影響。

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