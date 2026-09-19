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遭超市金屬架燙傷 奧勒岡女護理師索賠百萬

編譯組/綜合報導
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具註冊護理師資格的Angela Steffen前往Fred Meyer超市購物，不慎觸碰到烤雞保溫陳列櫃的高溫金屬框架，造成她嚴重三度燙傷並引發感染。（委任律師Liz Walling 事務所）

每日郵報報導，奧勒岡州一名女性在超市選購烤雞時，因皮膚慘遭高溫金屬架融化剝離，日前對連鎖超市Fred Meyer提告求償100萬元。

事發於兩年前的9月，具註冊護理師資格的Angela Steffen前往奧勒岡州尤金市（Eugene）的Fred Meyer超市購物，期間不慎觸碰到烤雞保溫陳列櫃的高溫金屬框架。訴狀指出，這場意外造成她嚴重三度燙傷並引發感染，最終被緊急送往急診室救治。

Steffen的委任律師Liz Walling向《每日郵報》表示：「她的皮膚在高溫下融黏在金屬框架上，整隻手宛如被自己的皮膚黏死在架上。當她用力抽回手時，表皮與皮下組織被活生生撕扯下來，金屬表面甚至清晰可見殘留的一大塊皮肉。」

據了解，現場一名熟食區員工目睹Steffen燙傷後上前，僅遞給她一塊OK繃，並向她表示「很多人都碰過這種狀況」。

Fred Meyer超市公關總監Tiffany Sanders向《每日郵報》表示，針對進行中的訴訟案不予置評。目前尚無法得知是否曾有其他顧客因該烤雞陳列架而遭到燙傷。

2026年9月10日提出的訴訟指控，Fred Meyer超市未在「極具危險的高溫金屬燈具與框架」周圍加裝防護隔板或護欄，亦未設立任何警示標誌。

律師表示，Steffen燙傷當下先行購買了傷口護理用品應急。隔天清晨，她在「劇烈難耐的疼痛」中醒來，前往急診診所就醫後獲開立抗生素。未料幾天過去，她的傷情急轉直下，左手嚴重腫脹、痛到令人反胃。律師形容，Steffen當時「痛到幾乎快要昏厥」，隨後被姊妹緊急載往大醫院急診。法院訴狀記錄顯示，嚴重的三度燙傷導致Steffen遭受細菌感染，左手更留下永久性疤痕、神經損傷以及握力無力等後遺症。

訴狀列出，史蒂芬已損失約1萬1000元的醫療費用及兩周無法工作的薪資損失。委任律師向媒體指出：「她的護理工作必須同時仰賴雙手照顧病患。」為此，Steffen針對所承受的身心折磨求償最高90萬元的精神撫慰金，另要求支付5萬元的後續醫療費用。

精華 FAQ

  • 她在奧勒岡州尤金市的Fred Meyer超市選購烤雞時，手部不慎碰到保溫陳列櫃的高溫金屬框架，皮膚被燙傷並黏附在金屬上。

  • 訴狀稱她遭受嚴重3度燙傷，後續又引發細菌感染，左手留下永久性疤痕、神經損傷與握力無力，並多次就醫治療。

  • 她指控超市未在高溫金屬燈具與框架周圍加裝防護隔板、護欄或警示標誌，並求償100萬元，其中包含精神撫慰金、醫療費與薪資損失。

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