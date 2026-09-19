我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

五角大廈再公布UFO檔案：研究蟲洞與隱形斗篷 3工程師異常病變

9月換季斷捨離 整理師點名「4樣物品」可以清掉了

65歲就可享免費醫療？退休族陷3大迷思

記者謝雨珊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
許多民眾以為年滿65歲就能享「免費醫療」，但有三項常見誤解，恐讓退休族面臨額外保...
許多民眾以為年滿65歲就能享「免費醫療」，但有三項常見誤解，恐讓退休族面臨額外保費、罰款甚至龐大的自付醫療費。（美聯社）

許多民眾以為年滿65歲就能享「免費醫療」，但有三項常見誤解，恐讓退休族面臨額外保費、罰款甚至龐大的自付醫療費。

俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫（Medicare）通常從65歲起適用。USA Today報導，準備退休的民眾若沒有提前搞清楚保費、投保期限及保障範圍，可能在退休後才發現醫療支出遠比預期更高，衝擊退休財務規畫。

迷思一：紅藍卡完全免費

紅藍卡並非完全免費。多數參保者可免保費享有住院醫療保障，也就是Part A，但涵蓋門診及部分醫療服務的Part B需每月支付保費。同時領取紅藍卡與社安金的民眾而言，Part B保費通常直接從每月社安金中扣除。

此外，傳統紅藍卡的Part A、Part B不包含處方藥保障。民眾若需藥物保障，須另外投保Part D處方藥計畫，或選擇整合型的Medicare Advantage（Part C）計畫。部分計畫雖不收取月保費，但仍可能產生自付額、共同保險及其他費用，處方藥的自付額也會依藥物及保險計畫而不同。

迷思二：65歲一到就要立即投保紅藍卡

65歲不代表所有人都必須加入紅藍卡。若仍在工作且擁有符合規定的雇主團體醫療保險，通常可延後投保，並在團體保險結束後取得特殊投保期。但若沒有符合規定的醫療保障，卻未在期限內投保，可能面臨延遲投保附加費。

紅藍卡首次投保期一般從65歲生日當月前三個月開始，至生日當月後三個月結束，共七個月。以Part B為例，每延遲完整12個月，保費可能增加10%，且附加費可能長期持續。值得注意的是，離職後透過「綜合預算協調法案(COBRA)」延續原雇主保險，通常不等同符合規定的保障，不能單靠COBRA延後紅藍卡投保。

迷思三：紅藍卡什麼醫療費都支付

加入紅藍卡不代表所有醫療費都能獲保障，牙科、視力及助聽器等項目，通常不在傳統紅藍卡的涵蓋範圍。若希望取得相關保障，民眾可考慮Medicare Advantage。

長期照護是紅藍卡一大保障缺口。無論傳統紅藍卡或Medicare Advantage，通常都不負擔因日常生活需要協助所產生的居家照護、護理之家等長照費用。民眾若希望降低未來財務壓力，可提前考慮長照保險，或預留足夠儲蓄。

精華 FAQ

  • 不是。紅藍卡的Part A多數人可免保費，但Part B仍需每月繳費，若要處方藥保障還得另投Part D或選擇Medicare Advantage，許多項目也有自付額。

  • 可以，但前提是仍有符合規定的雇主團體醫療保險。若沒有合格保障卻延後投保，可能被收延遲投保附加費；COBRA通常不算合格保障，不能用來拖延。

  • 傳統紅藍卡通常不涵蓋牙科、視力、助聽器與長期照護費用。若需要這些保障，可考慮Medicare Advantage、長照保險，或及早準備額外儲蓄。

退休 紅藍卡 保費

上一則

奇諾岡華協斥資逾200萬買樓 打造活動中心 10月舉行開幕儀式

下一則

睡覺時這一小習慣 恐升高心臟疾病風險

延伸閱讀

紅藍卡明年這8項變更 攸關投保人荷包與權益

紅藍卡明年這8項變更 攸關投保人荷包與權益
只靠社安金很危險 專家示警美國人規劃退休常見三錯誤

只靠社安金很危險 專家示警美國人規劃退休常見三錯誤
4成民眾 誤認紅藍卡會支付長照費用

4成民眾 誤認紅藍卡會支付長照費用
紅藍卡看病卡在AI？患者痛哭等治療 有人83天沒回應

紅藍卡看病卡在AI？患者痛哭等治療 有人83天沒回應
花費差六倍還多 南加華人賣房回台灣養老

花費差六倍還多 南加華人賣房回台灣養老
郵輪看病貴？華人就診完 當場付1.7萬元

郵輪看病貴？華人就診完 當場付1.7萬元

熱門新聞

一對居住在亞利桑納州梅薩（Mesa）的夫妻因失業、疾病等因素無力繳納屋主協會（HOA）費用，最終面臨失去價值47萬5000美元住宅的困境。（GoFundMe）

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

2026-09-15 18:22
女子將使用三年的氣炸掛退貨給好市多，還鼓勵要最大化使用會員資格。（記者王若然／攝影）

用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」

2026-09-17 14:08
老友張艾嘉（中）回台宣傳新片，倪北嘉（右）幫忙主持活動。（圖／倪北嘉提供）

洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」

2026-09-18 19:28
楊詠儀（中）和她的兩個試管女兒楊壹塵（左）和楊壹禪。（圖／楊敦平提供）

金馬獎導演楊敦平有2「試管孫女」精子來自女兒同學

2026-09-11 22:14
加州生活成本高昂，即使擁有逾百萬美元資產，不少民眾仍對退休生活感到憂慮。圖為示意圖。美聯社

坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走

2026-09-11 16:31
歐洲遊客到美國大型超市沃爾瑪（Walmart）購物時，往往被其貨品的巨大份量震撼得瞠目結舌。（示意圖，非沃爾瑪現場或文章提及的人物。Pexels / Edward）

本來只想挑幾顆卻買了一整車 觀光客笑逛美國大賣場

2026-09-13 22:25

超人氣

更多 >
洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」

洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」
主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇

主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇
黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？

黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？
百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…

百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…
習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動

習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動