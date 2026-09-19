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90顆150元 安那罕市場涉非法賣抗焦慮藥

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
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安那罕室內跳蚤市場Anaheim Marketplace內三家商店涉嫌無處方販售...
安那罕室內跳蚤市場Anaheim Marketplace內三家商店涉嫌無處方販售抗焦慮藥物，連未成年人也能購買，警方先後逮捕五人。（取自Google Maps）

不需處方，一瓶90顆只要約150元，連未成年人都能買。ABC 7電視台報導，安那罕警局16日搜索大型室內跳蚤市場Anaheim Marketplace內三家商店，查扣多瓶與抗焦慮藥贊安諾（Xanax）成分相同的藥物，先後逮捕五人。警方憂心藥物遭轉售、流入校園，將檢驗查扣藥丸是否摻有芬太尼等非法物質。

警方表示，此次搜索源於長期調查，涉案商店在未要求買家出示處方情況下，販售外國品牌藥物Farmapram，其成分與贊安諾相同。安那罕警局警員Matt Sutter指出，這些商店既不要求處方，也不詢問購買原因，任何人都能買到。警方調查期間曾安排未成年臥底進店購買，結果順利取得藥物，「這是很嚴重的問題」。

這些藥物由境外運入橙縣，再以整瓶方式出售。Sutter表示，買家可能自行服用、危害健康，也可能轉賣給社區其他民眾，甚至讓藥物流入校園，擴大危害。

警方當天逮捕四人，稍早另在安那罕一處住宅逮捕42歲的Nilva Cana。警探懷疑，Cana是三家涉案商店的業主，並主導整個販售活動。Sutter表示，警方將把案件移送橙縣檢察官辦公室，並呼籲司法體系嚴懲涉案人士，強調這類非法販售行為對社區危害甚大。

警方目前尚未確認查扣藥丸是否含芬太尼或其他非法物質，案件持續調查中。

精華 FAQ

  • 警方在Anaheim Marketplace內3家商店查扣多瓶外國品牌Farmapram，這類藥物成分與抗焦慮藥Xanax相同，且以整瓶販售，未要求出示處方即可購買。

  • 警方擔心買家不只自行服用，還可能轉賣給社區民眾，甚至讓藥物流入校園。由於未成年人也能順利買到，執法單位認為對社區與學生都具有高度風險。

  • 警方已先後逮捕5人，並懷疑42歲的Nilva Cana是涉案商店業主。案件將移送橙縣檢察官辦公室，且查扣藥丸仍待檢驗是否含有芬太尼或其他非法物質。

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