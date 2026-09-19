寵物寄養憾事連傳 疑因高溫死亡

狗狗主要依靠喘氣及少量汗腺降溫， 在高溫、缺乏通風環境中，體溫可能快速升高。示意圖，非報導事件。（路透）

許多家庭出門度假，會把心愛的狗狗交給寵物 旅館、寄養家庭或訓犬業者照顧；原本以為花錢就能換來安心，沒想到今年南加 接連傳出狗狗在寄養或訓練期間疑因高溫死亡的事件。令飼主最難接受的，不只是寵物突然離世，最後「到底發生了什麼」，也可能沒有答案。

每日郵報報導，奇諾岡一戶人家最近前往夏威夷 度假，5歲澳洲牧羊犬Herschel交給曾多次使用的一家寵物旅館照顧。度假期間，寵物旅館負責人聯絡他們，要求提前支付費用，家屬開始感到不安，並對狗狗的情況產生疑問。夫婦倆最後得知，他們的愛犬已經死亡。

女主人Kimberly表示，她後來取得的獸醫及屍體解剖資料顯示，Herschel死於心臟驟停、休克，疑似與中暑有關。事發當天，奇諾岡最高溫達華氏97度。家屬質疑，如此高溫下，寄養業者是否採取足夠的降溫及監控措施。

寵物旅館負責人Eddie Peña表示，他把Herschel當成自己的狗照顧，狗狗當時在他母親家，有風扇運轉。他表示，他不是正式經營一家寵物寄養企業，而是替朋友照顧寵物。目前該寵物旅館在Google已標示永久關閉，其Instagram頁面也已撤下。

不到兩周前，影城市（Studio City）也傳出類似事件。一對夫妻把兩歲的伯恩山犬Dunkin及另一隻狗交給訓犬師，在他們出國期間接受訓練及寄養。沒想到Dunkin在交給訓犬師大約36至48小時後死亡。

訓犬師事後告訴飼主，Dunkin曾被帶到千橡樹的一處公園訓練，當時高溫接近華氏99度。飼主質疑，狗狗沒有立即送醫，也沒有及時通知家人。家屬目前指業者可能存在疏失，警方或相關部門是否調查，仍待確認。

本報此前報導，爾灣華裔訓犬師薛鄺鍾（Kwong Tony Chun Sit，譯音） 被控2025年在照顧狗期間造成11隻狗死亡，其中九隻在同一天死亡；調查員進行屍體解剖後，認定兩隻死於中暑，另一隻有鈍力創傷。薛鄺鍾於6月17日被裁定10項虐待動物重罪、2項凌虐動物重罪，以及企圖隱匿證據和隱匿證據等輕罪，遭法院判處11年10個月監禁。

根據加州刑法，蓄意虐打、折磨或殺害動物，包括在掌管動物期間，讓動物遭受不必要的痛苦、沒有提供適當的食物、飲水、遮蔽或防護等，均屬虐待動物。若涉惡意、故意虐待或殺害動物，可能構成刑事犯罪。根據加州動物法，如果只是一般「照顧疏失」，例如業者沒有提供合約約定的照護、沒有合理避免已知風險，案件也可走民事索賠，不一定構成刑事虐待。

動物避難所工作人員表示，今年南加州多次出現極端高溫，寵物中暑問題受到關注。狗不像人一樣可透過全身汗腺散熱，主要依靠喘氣及少量汗腺降溫，在高溫、潮濕、缺乏通風環境中，體溫可能快速升高。飼主在選擇寵物寄養服務時，除看評價和價格，更應了解寄養者是否具備在極端高溫下照護動物的能力與應變計畫。