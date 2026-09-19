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寵物寄養憾事連傳 疑因高溫死亡

記者楊青╱綜合報導
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狗狗主要依靠喘氣及少量汗腺降溫， 在高溫、缺乏通風環境中，體溫可能快速升高。示意...
狗狗主要依靠喘氣及少量汗腺降溫， 在高溫、缺乏通風環境中，體溫可能快速升高。示意圖，非報導事件。（路透）

許多家庭出門度假，會把心愛的狗狗交給寵物旅館、寄養家庭或訓犬業者照顧；原本以為花錢就能換來安心，沒想到今年南加接連傳出狗狗在寄養或訓練期間疑因高溫死亡的事件。令飼主最難接受的，不只是寵物突然離世，最後「到底發生了什麼」，也可能沒有答案。

每日郵報報導，奇諾岡一戶人家最近前往夏威夷度假，5歲澳洲牧羊犬Herschel交給曾多次使用的一家寵物旅館照顧。度假期間，寵物旅館負責人聯絡他們，要求提前支付費用，家屬開始感到不安，並對狗狗的情況產生疑問。夫婦倆最後得知，他們的愛犬已經死亡。

女主人Kimberly表示，她後來取得的獸醫及屍體解剖資料顯示，Herschel死於心臟驟停、休克，疑似與中暑有關。事發當天，奇諾岡最高溫達華氏97度。家屬質疑，如此高溫下，寄養業者是否採取足夠的降溫及監控措施。

寵物旅館負責人Eddie Peña表示，他把Herschel當成自己的狗照顧，狗狗當時在他母親家，有風扇運轉。他表示，他不是正式經營一家寵物寄養企業，而是替朋友照顧寵物。目前該寵物旅館在Google已標示永久關閉，其Instagram頁面也已撤下。

不到兩周前，影城市（Studio City）也傳出類似事件。一對夫妻把兩歲的伯恩山犬Dunkin及另一隻狗交給訓犬師，在他們出國期間接受訓練及寄養。沒想到Dunkin在交給訓犬師大約36至48小時後死亡。

訓犬師事後告訴飼主，Dunkin曾被帶到千橡樹的一處公園訓練，當時高溫接近華氏99度。飼主質疑，狗狗沒有立即送醫，也沒有及時通知家人。家屬目前指業者可能存在疏失，警方或相關部門是否調查，仍待確認。

本報此前報導，爾灣華裔訓犬師薛鄺鍾（Kwong Tony Chun Sit，譯音） 被控2025年在照顧狗期間造成11隻狗死亡，其中九隻在同一天死亡；調查員進行屍體解剖後，認定兩隻死於中暑，另一隻有鈍力創傷。薛鄺鍾於6月17日被裁定10項虐待動物重罪、2項凌虐動物重罪，以及企圖隱匿證據和隱匿證據等輕罪，遭法院判處11年10個月監禁。

根據加州刑法，蓄意虐打、折磨或殺害動物，包括在掌管動物期間，讓動物遭受不必要的痛苦、沒有提供適當的食物、飲水、遮蔽或防護等，均屬虐待動物。若涉惡意、故意虐待或殺害動物，可能構成刑事犯罪。根據加州動物法，如果只是一般「照顧疏失」，例如業者沒有提供合約約定的照護、沒有合理避免已知風險，案件也可走民事索賠，不一定構成刑事虐待。

動物避難所工作人員表示，今年南加州多次出現極端高溫，寵物中暑問題受到關注。狗不像人一樣可透過全身汗腺散熱，主要依靠喘氣及少量汗腺降溫，在高溫、潮濕、缺乏通風環境中，體溫可能快速升高。飼主在選擇寵物寄養服務時，除看評價和價格，更應了解寄養者是否具備在極端高溫下照護動物的能力與應變計畫。

精華 FAQ

  • 報導指出，奇諾岡與Studio City接連發生狗狗在寄養或訓練期間死亡的事件，皆疑與高溫有關，令飼主對業者是否具備足夠照護與緊急應變能力產生高度疑慮。

  • Herschel的獸醫及屍檢資料顯示，死因為心臟驟停與休克，並疑似與中暑有關；事發當天奇諾岡高溫達97度，家屬因此質疑寄養方是否有做好降溫與監控。

  • 文中提到，若業者惡意或故意虐待、殺害動物，可能構成刑事犯罪；若只是未提供合約照護、未合理避免已知風險，則可能屬民事索賠範圍，不一定構成刑事虐待。

寵物 夏威夷 南加

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