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格蘭杜拉9.30「換草坪」省水講座 送25元植物券

記者楊青/格蘭杜拉報導
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格蘭杜拉市水務部門9月30日將舉辦免費「轉型草坪：永續景觀」講座，教居民如何把傳...
格蘭杜拉市水務部門9月30日將舉辦免費「轉型草坪：永續景觀」講座，教居民如何把傳統草坪改造成較省水、又兼具美觀的節水型庭院。（取自格蘭杜拉市官網）

南加長期乾旱與高溫，傳統草坪不僅需要大量澆水，維護費用也不低。格蘭杜拉市水務部門9月30日將舉辦免費「轉型草坪：永續景觀」講座，教居民如何把傳統草坪改造成較省水、又兼具美觀的節水型庭院；居民參加活動，還可獲得25元植物券，名額共30人，市府呼籲有興趣的居民提早報名。

活動9月30日上午10時至11時30分，在La Fetra Center（333 E. Foothill Blvd.）舉行。講座內容包括永續景觀設計、適合南加州氣候的植物選擇、草坪移除方式與補助、低耗水景觀規劃，以及土壤準備和節水灌溉等。

尤其值得注意的是，格蘭杜拉市目前不只是「教居民怎麼換」，也提供相關經濟誘因。根據市府資料，符合資格的格蘭杜拉水務用戶，如果參加大都會水務局（MWD）的「SoCal Water$mart」草坪更換計畫，在2024年7月1日之後完成工程，可申請市府的景觀專業服務費用補助：景觀設計最高500元，景觀施工最高500元，即符合條件的居民，設計與施工兩項合計最高可獲1000元補助。

此外，格蘭杜拉居民也可透過MWD的SoCal Water$mart計畫申請草坪更換補助。該計畫目前住宅草坪更換基本補助為每平方呎2元，最高補助5000平方呎，但經費有限，且申請人必須在獲得核准後才能開始移除草坪，否則可能失去補助資格。

格蘭杜拉還有其他節水設備補助，包括泳池覆蓋物125元，以及透過MWD提供的高效率洗衣機、節水馬桶、天氣感應灌溉控制器、雨水桶等相關優惠。市府提醒，具體資格及補助金額會依設備及計畫規定而有所不同，居民申請前應先確認。

精華 FAQ

  • 活動訂於9月30日上午10時至11時30分，在La Fetra Center（333 E. Foothill Blvd.）舉行，主題是把傳統草坪改造成更省水、也更美觀的永續庭院。

  • 參加者可領取25元植物券，名額共30人；此外，符合資格的水務用戶若參與MWD草坪更換計畫，還可申請景觀設計與施工補助，兩項合計最高1,000元。

  • MWD的SoCal Water$mart草坪更換基本補助為每平方呎2元，最高5000平方呎，但經費有限；且必須先獲核准再移除草坪，否則可能失去補助資格。

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