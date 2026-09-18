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州長簽了 80歲長者可永久免除陪審

編譯陳盈霖／綜合報導
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自2028年元旦起，加州年滿80 歲，符合疾病條件的居民能一次性申請永久豁免陪審...
自2028年元旦起，加州年滿80 歲，符合疾病條件的居民能一次性申請永久豁免陪審團義務。（Pexels）

Hoodline.com報導，加州州長紐森14日簽署AB 1359法案，自2028年元旦起，年滿80歲、罹患有顯著影響疾病的居民，可申請永久免除陪審團義務，且不需提交醫師證明。

這項新法規並非單純以年齡為自動免除陪審團義務的條件，而是適用於年滿80歲，證明自身疾病不適合履行陪審團義務者。若身體狀況仍允許、且有意願的長者，仍可繼續參與相關服務。

目前加州並無針對陪審團義務的統一年齡豁免規定。雖然70歲以上居民可因醫療問題免除陪審團義務（且無需出具醫師證明），但僅限於當次有效。這表示長者每次收到陪審團通知時，都需重新提出書面豁免。

以全州來看，根據司法委員會工作小組2022年報告，加州每年有超過400萬人完成陪審團服務，包括候補陪審員與宣誓就職陪審員等。

AB 1359號法案提案人、民主黨籍加州眾議員Patrick Ahrens表示，此法目的是免除那些確實無法擔任陪審員的高齡長者，一再提出豁免申請的麻煩。根據LAist報導，要求高齡人士及其家人反覆填寫豁免文件是沒必要的負擔。因此，該法改變符合資格居民的行政申請程序。生效後，符合條件者可一次性申請永久豁免，但不會阻止仍有能力且願意服務的長者。

LAist報導指出，此法尤其可幫助罹患阿茲海默症，且身邊並無照顧者協助完成豁免流程。根據加州公共政策研究所2025年一份報告，80歲以上成年人中，約三分之一若無他人協助，難以繼續住在自己家中；另有五分之一的長者面臨自理能力受限問題。

精華 FAQ

  • 法案允許年滿80歲、且有顯著影響履行能力疾病的居民，申請永久免除陪審團義務，並且不必再每次收到通知都重複提出豁免。

  • 不是。新法並非單純以年齡自動免除，而是針對能證明自身疾病不適合擔任陪審員的人；若仍有能力且願意，長者也可繼續服務。

  • 過去高齡者即使符合醫療豁免，也常需每次重新填寫文件，對本人與家屬都是負擔；新制改為一次性永久申請，特別有助失智或行動不便者。

眾議員 紐森

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