世界最富有醫師黃馨祥 看好放射性同位素靶治療癌症

華裔億萬富豪、醫療企業家黃馨祥X發文看好精準靶向放射治療，認為癌症治療正迎來重大轉變。（美聯社）

被富比世稱為「世界最富有醫師」的華裔 億萬富豪、生技企業家黃馨祥（Patrick Soon-Shiong）近日在社群平台X發文，談到癌症 治療可能迎來重大轉變。他看好利用放射性同位素精準攻擊腫瘤 （precision tumor-targeted radiotherapy）的治療方式，預測這類技術未來可能取代目前會傷及正常組織的傳統放射治療。他還透露，一項結合現有前列腺癌藥物Pluvicto與IL-15的試驗正在規畫中。

黃馨祥日前轉發SHINE Technologies的X貼文。該公司正在生產用於癌症治療的放射性同位素。黃馨祥表示，「精準腫瘤靶向放射治療」正有重大變革，將放射性同位素送往腫瘤的癌症治療領域將快速發展。

這種治療概念已進入臨床。根據國家癌症研究所（NCI）資料，NCI 2019年啟動放射性藥物開發計畫。與傳統從體外照射腫瘤的方式不同，部分放射性藥物可利用特定分子「導航」，將放射性物質帶到癌細胞附近，再利用輻射殺傷癌細胞。

黃馨祥此次特別點名的Pluvicto就是其中一例。Pluvicto並非停留在實驗室的新藥。食品藥物管理局（FDA）在2022年首次批准用於特定晚期前列腺癌患者，並陸續擴大適用範圍。

不過，精準把輻射送向癌細胞不代表沒有副作用。FDA指出，Pluvicto屬放射性藥物，可能增加終生輻射暴露風險，並可能造成紅血球、白血球及血小板數量下降，以及腎功能下降。

黃馨祥關注的另一個問題，則是免疫細胞。他在X發文，輻射可能造成淋巴球數量下降，如果能精準攻擊癌細胞，又維持或恢復這些免疫細胞，可能是下一步的重要方向。他在文中特別提到IL-15，稱IL-15是部分細胞的「生長因子」，並透露正在規畫Pluvicto與IL-15的組合試驗。

黃馨祥不只是億萬富豪，也是外科醫師及生技企業家，目前擔任NantWorks董事長兼執行長及洛杉磯時報執行董事長。他長期投入癌症研究，參與開發癌症藥物Abraxane，該藥後來獲FDA批准用於乳癌、肺癌及胰臟癌等治療。

黃馨祥在癌症免疫治療領域也有新投資動作。PDS Biotechnology向證券交易委員會（SEC）提交文件顯示，由Nant Capital領投的一輪私募融資最高可達2230萬元，9月14日完成首輪交易，募得約1130萬元。黃馨祥同時獲任命加入PDS Biotechnology董事會。該公司目前專注開發癌症靶向免疫療法。