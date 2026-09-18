我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北韓金與正批美軍演 揚言將採取「更具攻擊性」回應

習近平金磚峰會身體不適？俄媒還原真相：只是耳機故障

無人反對卻夭折 平價公寓法案「死在午夜」

編譯組/綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
共有公寓被視為首次購屋族及勞工家庭跨入房市的重要選擇。（記者邵敏／攝影）
共有公寓被視為首次購屋族及勞工家庭跨入房市的重要選擇。（記者邵敏／攝影）

CalMatters報導，一項被寄望增加入門級住宅、讓更多勞工家庭有機會買房的法案，在州議會出現罕見結局：州參、眾議會沒有任何議員反對，卻未能過關。原因不是票數不足，而是州議會會期在午夜結束前，來不及完成最後一道表決程序，使AB 1903「死在午夜」。

由屋崙（Oakland）民主黨眾議員Buffy Wicks提出的AB 1903，主要針對共有公寓的建築瑕疵糾紛，降低開發商的訴訟風險，重新刺激低迷多年的共有公寓建設。支持者認為，這類住宅價格通常低於獨棟住宅，是首次購屋族及勞工家庭跨入房市的重要選擇。

法案獲得房地產業及多個地方政府支持。州眾議會在休會前一周已通過，參議會又在8月31日晚間11時15分後無異議通過。距離通過只差一步，但因參議會修改了法案內容，必須送回眾議會進行「同意修正案表決」。結果法案沒有及時送回，午夜一到，兩年一度的州議會會期結束，AB 1903也隨之失效。

Wicks表示「極度失望和挫折」，並稱法案最後「被州參議會扣住」。她指出，各方為此投入數百個小時及數月談判，最後版本原本有機會「解開共有公寓建設困局」，為迫切希望擁有住房的勞工家庭創造機會。

這項法案廣受重視，主因加州新建住宅長期存在明顯斷層：市場一端是價格昂貴、主要出售給購屋者的獨棟住宅，另一端則是開發商興建後出租的公寓大樓。介於兩者之間、價格相對較低的共有公寓，原可成為首次購屋族的「甜蜜點」，但過去20年開發商興建意願持續下降。

建商及支持增加住宅供應的團體將原因之一歸咎於建築瑕疵訴訟。由於共有公寓住宅彼此相連，同一建築問題可能影響多戶，加上有屋主協會（HOA），住戶較容易集體向同一建商提告。一項近期分析估計，訴訟風險可能使共有公寓建築成本增加約1.9%至4.4%。增幅看似有限，但支持者認為，已足以讓多戶住宅開發商改變決定：與其蓋房出售並承擔日後遭屋主提告的風險，不如直接興建出租公寓。

不過，改革也遭到加州消費者律師協會及許多HOA反對。他們認為，如果過度保護建商，真正買到施工瑕疵住宅的屋主，可能更難透過法院要求不負責任的開發商承擔責任。

為化解爭議，Wicks在最後周末大幅修改法案，刪除哪些瑕疵可以提告及如何認定瑕疵等限制。最終版本僅要求屋主提告前清楚記錄問題，先讓建商有機會修繕；如果建商完成修復，未來便不必再為同一問題承擔責任。原本反對的團體隨後停止阻擋，但時間已所剩無幾。

問題出在加州議會特殊的「午夜大限」。偶數年8月31日是兩年會期最後期限，法案原則上必須在午夜前完成程序，且最終版本須至少公開72小時才能表決。AB 1903最後修正談判一直拖到周五晚間，距會期結束只略多於72小時，幾乎沒有留下任何緩衝空間。Wicks表示，相信支持者未來可以提出「更強的版本」。

為重新刺激加州共有公寓建設的AB 1903，因來不及在加州議會休會前通過而夭折。...
為重新刺激加州共有公寓建設的AB 1903，因來不及在加州議會休會前通過而夭折。圖為加州議會。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因參議會修正後須送回眾議會表決同意修正案，但文件未能在午夜會期結束前完成程序，超過最後期限後法案便自動失效。

  • 它希望降低共有公寓的建築瑕疵訴訟風險，促使開發商重新興建這類價格較低的入門住宅，讓首次購屋者與勞工家庭更有機會買房。

  • 支持者認為訴訟風險讓建商不願蓋共有公寓；反對者則擔心若過度保護建商，真正買到瑕疵住宅的屋主將更難透過法院追究責任。

民主黨 眾議員

上一則

嗨中秋攤位介紹/匯豐辣椒醬 兩瓶小辣椒醬只要$2.99

下一則

100元即可投資地產當房東 不是噱頭且合法 貝佐斯背書

延伸閱讀

徵收特別費每戶近5萬元 社區管委會挨告

徵收特別費每戶近5萬元 社區管委會挨告
WSJ：買房不踩雷 先從4大指標觀察HOA財務

WSJ：買房不踩雷 先從4大指標觀察HOA財務

紐約皇后區百萬住宅遭「霸屋」逾2年 屋主亡故 驅離卡關

紐約皇后區百萬住宅遭「霸屋」逾2年 屋主亡故 驅離卡關
AI熱潮下 舊金山房租飆漲26% 市長宣佈「租房緊急狀態」出手護租客

AI熱潮下 舊金山房租飆漲26% 市長宣佈「租房緊急狀態」出手護租客
聖伯納汀諾210萬平方英尺倉儲項目惹議 法院要求重新環境審查

聖伯納汀諾210萬平方英尺倉儲項目惹議 法院要求重新環境審查
AI資料中心愈蓋民怨愈大 兩黨急滅火 先解決誰買單

AI資料中心愈蓋民怨愈大 兩黨急滅火 先解決誰買單

熱門新聞

一對居住在亞利桑納州梅薩（Mesa）的夫妻因失業、疾病等因素無力繳納屋主協會（HOA）費用，最終面臨失去價值47萬5000美元住宅的困境。（GoFundMe）

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

2026-09-15 18:22
女子將使用三年的氣炸掛退貨給好市多，還鼓勵要最大化使用會員資格。（記者王若然／攝影）

用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」

2026-09-17 14:08
楊詠儀（中）和她的兩個試管女兒楊壹塵（左）和楊壹禪。（圖／楊敦平提供）

金馬獎導演楊敦平有2「試管孫女」精子來自女兒同學

2026-09-11 22:14
加州生活成本高昂，即使擁有逾百萬美元資產，不少民眾仍對退休生活感到憂慮。圖為示意圖。美聯社

坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走

2026-09-11 16:31
歐洲遊客到美國大型超市沃爾瑪（Walmart）購物時，往往被其貨品的巨大份量震撼得瞠目結舌。（示意圖，非沃爾瑪現場或文章提及的人物。Pexels / Edward）

本來只想挑幾顆卻買了一整車 觀光客笑逛美國大賣場

2026-09-13 22:25
已故波克夏投資集團副董事長孟格(Charlie Munger，左)和數十年好友、「股神」巴菲特(Warren Buffett)。（美聯社）

億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...

2026-09-15 15:06

超人氣

更多 >
用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」

用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」
風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」

風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」
小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客

小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客
近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯

近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯
澳洲將禁留學生配偶及子女陪讀

澳洲將禁留學生配偶及子女陪讀