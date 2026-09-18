無人反對卻夭折 平價公寓法案「死在午夜」

共有公寓被視為首次購屋族及勞工家庭跨入房市的重要選擇。（記者邵敏／攝影）

CalMatters報導，一項被寄望增加入門級住宅、讓更多勞工家庭有機會買房的法案，在州議會出現罕見結局：州參、眾議會沒有任何議員反對，卻未能過關。原因不是票數不足，而是州議會會期在午夜結束前，來不及完成最後一道表決程序，使AB 1903「死在午夜」。

由屋崙（Oakland）民主黨 州眾議員 Buffy Wicks提出的AB 1903，主要針對共有公寓的建築瑕疵糾紛，降低開發商的訴訟風險，重新刺激低迷多年的共有公寓建設。支持者認為，這類住宅價格通常低於獨棟住宅，是首次購屋族及勞工家庭跨入房市的重要選擇。

法案獲得房地產業及多個地方政府支持。州眾議會在休會前一周已通過，參議會又在8月31日晚間11時15分後無異議通過。距離通過只差一步，但因參議會修改了法案內容，必須送回眾議會進行「同意修正案表決」。結果法案沒有及時送回，午夜一到，兩年一度的州議會會期結束，AB 1903也隨之失效。

Wicks表示「極度失望和挫折」，並稱法案最後「被州參議會扣住」。她指出，各方為此投入數百個小時及數月談判，最後版本原本有機會「解開共有公寓建設困局」，為迫切希望擁有住房的勞工家庭創造機會。

這項法案廣受重視，主因加州新建住宅長期存在明顯斷層：市場一端是價格昂貴、主要出售給購屋者的獨棟住宅，另一端則是開發商興建後出租的公寓大樓。介於兩者之間、價格相對較低的共有公寓，原可成為首次購屋族的「甜蜜點」，但過去20年開發商興建意願持續下降。

建商及支持增加住宅供應的團體將原因之一歸咎於建築瑕疵訴訟。由於共有公寓住宅彼此相連，同一建築問題可能影響多戶，加上有屋主協會（HOA），住戶較容易集體向同一建商提告。一項近期分析估計，訴訟風險可能使共有公寓建築成本增加約1.9%至4.4%。增幅看似有限，但支持者認為，已足以讓多戶住宅開發商改變決定：與其蓋房出售並承擔日後遭屋主提告的風險，不如直接興建出租公寓。

不過，改革也遭到加州消費者律師協會及許多HOA反對。他們認為，如果過度保護建商，真正買到施工瑕疵住宅的屋主，可能更難透過法院要求不負責任的開發商承擔責任。

為化解爭議，Wicks在最後周末大幅修改法案，刪除哪些瑕疵可以提告及如何認定瑕疵等限制。最終版本僅要求屋主提告前清楚記錄問題，先讓建商有機會修繕；如果建商完成修復，未來便不必再為同一問題承擔責任。原本反對的團體隨後停止阻擋，但時間已所剩無幾。

問題出在加州議會特殊的「午夜大限」。偶數年8月31日是兩年會期最後期限，法案原則上必須在午夜前完成程序，且最終版本須至少公開72小時才能表決。AB 1903最後修正談判一直拖到周五晚間，距會期結束只略多於72小時，幾乎沒有留下任何緩衝空間。Wicks表示，相信支持者未來可以提出「更強的版本」。

為重新刺激加州共有公寓建設的AB 1903，因來不及在加州議會休會前通過而夭折。圖為加州議會。(美聯社)