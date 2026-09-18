100元即可投資地產當房東 不是噱頭且合法 貝佐斯背書

亞馬遜創辦人貝佐斯新創公司「Arrived」，讓投資人最低僅需100元即可置產投資。（Arrived.com網頁）

MoneyTalksNews新聞網報導，若你不是億萬富翁，成為地產大亨似乎遙不可及；但亞馬遜 創辦人貝佐斯 （Jeff Bezos）現在為一般大眾提供了一條入門途徑。透過貝佐斯投資的新創公司「Arrived」，投資人最低僅需100元即可置產投資。

Arrived提供住宅不動產的持分認購服務。投資人最低只需出資100元，即可透過該平台購入度假租賃屋或獨立屋的一小部分產權。參與該平台物件的投資人，收益主要來自兩大來源：不動產本身的增值及定期的租金 收入。

Arrived表示，儘管平台無法保證特定回報率，但過去投資度假短租屋與獨立屋的投資人，年化報酬率約落在6%至15%之間。

欲加入投資行列，使用者可先免費註冊Arrived會員帳號，接著瀏覽平台投資組合中尚未售罄的物件。Arrived指出，其上架物件通常在24小時內便會被認購一空。選定欲購買的分額後，只要綁定銀行帳戶並轉入初期投資款項至Arrived平台，即可完成配置並開始投資。

相較於將資金投入其他資產類別，房地產投資常被視為風險更低、表現更為穩健的標的。舉例而言，從歷史數據來看，依物件類型不同，房地產的投資報酬率過去曾多次超越史坦普500指數（S&P 500）。