聯邦提案每周32工時 加州衝擊大

新聯邦提案建議將勞工每周工時從40小時縮短為32小時，而且不減薪。（美聯社）

美國國會近日提出一項新提案，要求在不減薪的前提下，將民眾一周標準工作時數由每周40小時減為32小時。不過，這項提案可能會對加州 造成影響。

加州郵報報導，聯邦眾議員 高野（Mark Takano）和參議員桑德斯 （Bernie Sanders）上周連袂重新提出「每周32小時工時法」（Thirty-Two Hour Workweek Act），要求將聯邦標準工時從每周40小時削減為32小時，並將勞工超過新標準工時的工作時數視為加班。提案建議這項變更在四年內分階段實施，即第一年38小時，第二年36小時，第三年34小時，第四年32小時。

加州現行法律規定，勞工每日工作若超過8小時，或每周工作超過40小時，每小時加班費為正常時薪的1.5倍，若每日加班超過12個小時，則每小時加班費為正常時薪的兩倍。一旦聯邦「每周32小時工時法」全面實施，加州勞工每日工作滿8小時，或每周工作滿32小時後的額外工作時數都可獲得加班費。

提案還規定，雇主不得因為一周工作時數變少而降低員工的正常時薪、周薪或現有福利。例如，目前每周工作40小時、周薪1000美元的勞工，在新法實施後，理論上每周只需工作32小時，但應領到相同的周薪。對加州雇主而言，這項措施意味著更高的勞工加班成本，勢必要調整輪班制度。