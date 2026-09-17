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聯邦提案每周32工時 加州衝擊大

編譯廖宜怡／綜合報導
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新聯邦提案建議將勞工每周工時從40小時縮短為32小時，而且不減薪。（美聯社）
新聯邦提案建議將勞工每周工時從40小時縮短為32小時，而且不減薪。（美聯社）

美國國會近日提出一項新提案，要求在不減薪的前提下，將民眾一周標準工作時數由每周40小時減為32小時。不過，這項提案可能會對加州造成影響。

加州郵報報導，聯邦眾議員高野（Mark Takano）和參議員桑德斯（Bernie Sanders）上周連袂重新提出「每周32小時工時法」（Thirty-Two Hour Workweek Act），要求將聯邦標準工時從每周40小時削減為32小時，並將勞工超過新標準工時的工作時數視為加班。提案建議這項變更在四年內分階段實施，即第一年38小時，第二年36小時，第三年34小時，第四年32小時。

加州現行法律規定，勞工每日工作若超過8小時，或每周工作超過40小時，每小時加班費為正常時薪的1.5倍，若每日加班超過12個小時，則每小時加班費為正常時薪的兩倍。一旦聯邦「每周32小時工時法」全面實施，加州勞工每日工作滿8小時，或每周工作滿32小時後的額外工作時數都可獲得加班費。

提案還規定，雇主不得因為一周工作時數變少而降低員工的正常時薪、周薪或現有福利。例如，目前每周工作40小時、周薪1000美元的勞工，在新法實施後，理論上每周只需工作32小時，但應領到相同的周薪。對加州雇主而言，這項措施意味著更高的勞工加班成本，勢必要調整輪班制度。

精華 FAQ

  • 提案要求將美國聯邦標準工時從每周40小時降為32小時，且維持不減薪。法案也規定，超過新標準的工作時數都必須按加班計算。

  • 提案規劃在4年內逐步完成調整，第一年降到38小時，第二年36小時，第三年34小時，第四年正式降到32小時，以減少企業適應壓力。

  • 加州現行已對每日超過8小時或每周超過40小時給付加班費，若聯邦標準降到32小時，勞工更容易拿到加班費，雇主則需承擔更高成本並調整排班。

桑德斯 加州 眾議員

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