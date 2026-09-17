我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克突點名台灣 憂晶片「運不到美國」自建晶圓廠避險

川普曝伊戰可能期中選舉前結束 稱迎「非常好的結局」

超級流感季將至 該打疫苗了

記者啟鉻／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
專家表示，進入秋季後，流感疫苗接種應是每個人的應辦事項。即將到來的2026至20...
專家表示，進入秋季後，流感疫苗接種應是每個人的應辦事項。即將到來的2026至2027年呼吸道疾病季而言，10月是接種流感疫苗的理想時機。專家建議民眾最好在萬聖節（10月31日）前完成接種。（取自USC Keck Hospital）

專家表示，進入秋季後，流感疫苗接種應是每個人的應辦事項。而「超級流感」變異株的威脅，使得年度接種流感疫苗變得愈加重要。即將到來的2026至2027年呼吸道疾病季而言，10月是接種流感疫苗的理想時機。專家建議民眾最好在萬聖節（10月31日）前完成接種。

每日郵報報導，2025年美國呼吸道疾病季出現「超級流感」疫情，主要由K亞型（subclade K） 所引發。這是甲型流感病毒的一種高度變異株，導致全美流感病例迅速增加。

根據聯邦疾控中心（CDC）資料，2025至2026年呼吸道疾病季至少出現3200萬宗流感病例，約有39萬人因流感住院，約2.4萬人死亡。感染流感後，可能出現全身痠痛、頭痛、發燒及咳嗽等症狀，嚴重時可引發肺炎，甚至流感相關腦病變等嚴重併發症。

醫生普遍建議每年接種流感疫苗，以降低感染流感的機率。根據CDC資料，流感季通常10月開始，病例一般於12月至次年2月達到高峰。流感疫苗的保護效果大約可維持六至八個月，接種時間相當重要。如果太早接種，疫苗的保護力可能在流感季結束前就開始減弱。

醫生普遍認為，對即將到來的2026至2027年呼吸道疾病季，10月是接種流感疫苗的理想時機。CDC建議民眾最好在萬聖節（10月31日）前完成接種。傳染病專家Amesh Adalja接受Prevention訪問時表示，在10月接種，疫苗保護力可以維持到流感季較後期。

不過，8歲以下、從未接種過流感疫苗的兒童是例外。這類兒童通常需要接種兩劑疫苗，兩劑之間必須間隔一段時間，以建立足夠免疫力，可能需要比一般人更早接種。此外，流感併發症高風險族群，例如氣喘患者，也可考慮提早接種疫苗。

精華 FAQ

  • 因為流感季通常從10月開始、病例在冬季達高峰，疫苗保護力約可維持6至8個月。10月接種能讓抗體在流感高峰期仍保持較佳效果，降低後段防護不足的風險。

  • 報導指出，2025年美國呼吸道疾病季的「超級流感」主要由K亞型，也就是subclade K引發。它屬於甲型流感病毒的高度變異株，導致流感病例在全美迅速增加。

  • 8歲以下且從未接種過流感疫苗的兒童，通常需要打2劑且間隔一段時間，因此可能要提早安排；此外，氣喘等流感併發症高風險族群，也可考慮提前施打。

疫苗 流感 流感疫苗 K亞型

上一則

聯邦提案每周32工時 加州衝擊大

下一則

飄臭濱海城 SpaceX進駐翻轉命運

延伸閱讀

川普政府政策混亂 醫界多個團體呼籲：要接種流感、新冠疫苗

川普政府政策混亂 醫界多個團體呼籲：要接種流感、新冠疫苗
紐約生存手冊╱新冠住院人數回升 籲接種疫苗

紐約生存手冊╱新冠住院人數回升 籲接種疫苗
羅蘭崗仁濟社區醫療中心 9月5日免費流感疫苗接種

羅蘭崗仁濟社區醫療中心 9月5日免費流感疫苗接種
病毒不會互相排斥…新冠、流感、RSV雙重感染 重症機率高

病毒不會互相排斥…新冠、流感、RSV雙重感染 重症機率高
迎新學年 市衛生局籲家長帶學齡兒童接種疫苗、備妥健康表格

迎新學年 市衛生局籲家長帶學齡兒童接種疫苗、備妥健康表格
香港流感仍處高水平 16名小童感染流感入深切治療部

香港流感仍處高水平 16名小童感染流感入深切治療部

熱門新聞

一對居住在亞利桑納州梅薩（Mesa）的夫妻因失業、疾病等因素無力繳納屋主協會（HOA）費用，最終面臨失去價值47萬5000美元住宅的困境。（GoFundMe）

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

2026-09-15 18:22
楊詠儀（中）和她的兩個試管女兒楊壹塵（左）和楊壹禪。（圖／楊敦平提供）

金馬獎導演楊敦平有2「試管孫女」精子來自女兒同學

2026-09-11 22:14
加州生活成本高昂，即使擁有逾百萬美元資產，不少民眾仍對退休生活感到憂慮。圖為示意圖。美聯社

坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走

2026-09-11 16:31
歐洲遊客到美國大型超市沃爾瑪（Walmart）購物時，往往被其貨品的巨大份量震撼得瞠目結舌。（示意圖，非沃爾瑪現場或文章提及的人物。Pexels / Edward）

本來只想挑幾顆卻買了一整車 觀光客笑逛美國大賣場

2026-09-13 22:25
專家建議旅客在拆行李前先花幾分鐘查看房間，留意是否有異常之處。圖為示意圖，非有問題房間。（記者趙健╱攝影）

住飯店怕被偷拍？用手機、手電這樣找隱藏攝像頭

2026-09-12 18:55
華人做海外倉，結果被警方搜出大量假貨，估值400萬美元，他大呼「貨物不是自己的」撇清，卻仍可能擔責。圖為洛縣警局此前查獲的假貨倉庫，非本案。（洛縣警局）

華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門

2026-09-13 19:50

超人氣

更多 >
家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元

家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元
「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次

「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次
好市多退貨拍賣中心可撿便宜 買家有嚴格規範

好市多退貨拍賣中心可撿便宜 買家有嚴格規範
因為1句話？中國女與白人婦女在首爾商場扭打 視頻瘋傳

因為1句話？中國女與白人婦女在首爾商場扭打 視頻瘋傳
愛而不得瘋狂跟蹤 無證男當街追殺「行刑處決」美女

愛而不得瘋狂跟蹤 無證男當街追殺「行刑處決」美女