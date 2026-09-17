超級流感季將至 該打疫苗了

專家表示，進入秋季後，流感疫苗接種應是每個人的應辦事項。即將到來的2026至2027年呼吸道疾病季而言，10月是接種流感疫苗的理想時機。專家建議民眾最好在萬聖節（10月31日）前完成接種。（取自USC Keck Hospital）

專家表示，進入秋季後，流感疫苗 接種應是每個人的應辦事項。而「超級流感」變異株的威脅，使得年度接種流感疫苗 變得愈加重要。即將到來的2026至2027年呼吸道疾病季而言，10月是接種流感疫苗的理想時機。專家建議民眾最好在萬聖節（10月31日）前完成接種。

每日郵報報導，2025年美國呼吸道疾病季出現「超級流感」疫情，主要由K亞型 （subclade K） 所引發。這是甲型流感病毒的一種高度變異株，導致全美流感病例迅速增加。

根據聯邦疾控中心（CDC）資料，2025至2026年呼吸道疾病季至少出現3200萬宗流感病例，約有39萬人因流感住院，約2.4萬人死亡。感染流感後，可能出現全身痠痛、頭痛、發燒及咳嗽等症狀，嚴重時可引發肺炎，甚至流感相關腦病變等嚴重併發症。

醫生普遍建議每年接種流感疫苗，以降低感染流感的機率。根據CDC資料，流感季通常10月開始，病例一般於12月至次年2月達到高峰。流感疫苗的保護效果大約可維持六至八個月，接種時間相當重要。如果太早接種，疫苗的保護力可能在流感季結束前就開始減弱。

醫生普遍認為，對即將到來的2026至2027年呼吸道疾病季，10月是接種流感疫苗的理想時機。CDC建議民眾最好在萬聖節（10月31日）前完成接種。傳染病專家Amesh Adalja接受Prevention訪問時表示，在10月接種，疫苗保護力可以維持到流感季較後期。

不過，8歲以下、從未接種過流感疫苗的兒童是例外。這類兒童通常需要接種兩劑疫苗，兩劑之間必須間隔一段時間，以建立足夠免疫力，可能需要比一般人更早接種。此外，流感併發症高風險族群，例如氣喘患者，也可考慮提早接種疫苗。