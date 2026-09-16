聯邦提案每周32工時 加州衝擊大
美國國會近日提出一項新提案，要求在不減薪的前提下，將民眾一周標準工作時數由每周40小時減為32小時。不過，這項提案可能會對加州造成影響。
加州郵報報導，聯邦眾議員高野（Mark Takano）和參議員桑德斯（Bernie Sanders）上周連袂重新提出「每周32小時工時法」（Thirty-Two Hour Workweek Act），要求將聯邦標準工時從每周40小時削減為32小時，並將勞工超過新標準工時的工作時數視為加班。提案建議這項變更在四年內分階段實施，即第一年38小時，第二年36小時，第三年34小時，第四年32小時。
加州現行法律規定，勞工每日工作若超過8小時，或每周工作超過40小時，每小時加班費為正常時薪的1.5倍，若每日加班超過12個小時，則每小時加班費為正常時薪的兩倍。一旦聯邦「每周32小時工時法」全面實施，加州勞工每日工作滿8小時，或每周工作滿32小時後的額外工作時數都可獲得加班費。
提案還規定，雇主不得因為一周工作時數變少而降低員工的正常時薪、周薪或現有福利。例如，目前每周工作40小時、周薪1000元的勞工，在新法實施後，理論上每周只需工作32小時，但應領到相同的周薪。對加州雇主而言，這項措施意味著更高的勞工加班成本，勢必要調整輪班制度。
提案主張將美國聯邦標準工時從每周40小時降為32小時，且勞工在不減薪的前提下維持原有薪資待遇，超過新標準的工時則視為加班。 法案規定在4年內逐步落實，第一年先降到38小時，第二年36小時，第三年34小時，第四年才全面降至32小時，讓雇主有調整時間。 因為加州原本就有較嚴格的加班規定，若聯邦工時降到32小時，勞工在每日滿8小時或每周滿32小時後的額外工時都要付加班費，雇主成本將明顯上升。
精華 FAQ
提案主張將美國聯邦標準工時從每周40小時降為32小時，且勞工在不減薪的前提下維持原有薪資待遇，超過新標準的工時則視為加班。
法案規定在4年內逐步落實，第一年先降到38小時，第二年36小時，第三年34小時，第四年才全面降至32小時，讓雇主有調整時間。
因為加州原本就有較嚴格的加班規定，若聯邦工時降到32小時，勞工在每日滿8小時或每周滿32小時後的額外工時都要付加班費，雇主成本將明顯上升。
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