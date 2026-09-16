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沖水是否應蓋上馬桶蓋？ 恐無完美答案

編譯陳盈霖／綜合報導
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馬桶沖水時，是否蓋上馬桶蓋，引研究學者關注。(示意圖，取自Pexels）
馬桶沖水時，是否蓋上馬桶蓋，引研究學者關注。(示意圖，取自Pexels）

澳洲弗林德斯大學（Flinders University）研究人員發現，沖馬桶時，可能將氣溶膠（Aerosols）及生物氣溶膠（Bioaerosols）釋放至周遭空氣中，甚至可在成年人呼吸的高度偵測到這些微粒。

這項發表於「整體環境科學（Science of the Total Environment）」期刊的最新研究，主題為「沖馬桶產生的氣溶膠與生物氣溶膠：系統性回顧與風險分析」，將22項有關沖馬桶過程中產生氣溶膠與生物溶膠相關研究進行分析，包括將微生物或替代微生物刻意加入馬桶水中進行實驗；或在一般正常使用、未額外添加微生物情況下的研究等，藉此探討哪些因素會影響氣溶膠產生量，及它們在空氣中的擴散方式等。

根據該校發布的新聞稿，研究第一作者、弗林德斯大學博士生阿迪尼亞（Lira Adiyani）表示，沖馬桶會產生湍流，從而將氣溶膠釋放至周遭空氣中。有些研究在成年人呼吸高度偵測到這些氣溶膠，顯示人們可能會透過呼吸接觸到這些微粒，也意味著可能接觸到這些氣溶膠中所含致病微生物的風險。

•水量大 釋出氣溶膠愈多

她指出，這些微生物可能來自使用馬桶時造成的馬桶內部汙染，也可能來自沖馬桶使用的水。「馬桶中微生物愈多、沖水量愈大，可能釋放出的生物氣溶膠也愈多。」

研究人員發現，馬桶沖水後，氣溶膠至少可在空氣中懸浮20秒，不同研究所測得的氣溶膠濃度差異甚大，主要取決於實驗條件、馬桶特性及採樣方式。

在刻意將微生物加入馬桶水中的實驗中，水中微生物濃度愈高，氣溶膠中偵測的微生物濃度也愈高；距離馬桶愈近處，通常也會測得愈高的氣溶膠濃度，尤其在接近馬桶座墊高度的位置。綜合這些發現，定期清潔馬桶及周遭表面、如廁後洗手等，都可能有助於降低微生物汙染、接觸致病微生物潛在風險。

•雙段式沖水馬桶 或有幫助

「沖水量」也是影響氣溶膠產生的重要因素。這意味著，選擇沖水量較低的馬桶，或在適當情況下使用雙段式沖水馬桶的低水量選擇，可能有助於減少氣溶膠產生。

儘管這篇回顧研究並未發現通風情況與馬桶蓋關閉，是否與氣溶膠濃度存在顯著關聯，但這些因素可能影響氣溶膠在廁所內擴散方式。良好的通風可能有助稀釋並排除懸浮在空氣中的微粒；也有個別研究的證據顯示，蓋上馬桶蓋可能改變氣溶膠擴散方向，使其不直接向上飄散，而是從馬桶蓋與馬桶間縫隙滲出。

阿迪尼亞說，根據目前取得的證據，她會建議若有馬桶蓋時，沖水前先蓋上，以盡量減少吸入有潛在風險的氣溶膠，但這並不能完全阻止氣溶膠散播至空氣中。

•蓋上馬桶蓋 仍從縫隙逸出

然而，蓋上馬桶蓋或也沒有想像中那麼有效。2024年刊登於「美國感染控制期刊」（American Journal of Infection Control）一項研究發現，雖然沖水前蓋上馬桶蓋可阻擋較大微粒，卻無法攔截更微小粒子，這些小微粒仍可從馬桶蓋、座墊與馬桶間的縫隙逸出。

上述系統性回顧研究亦同樣發現，目前能證明「馬桶蓋開著或蓋上」會明顯影響空氣中氣溶膠羽流（Air Plume）的證據相當有限。

精華 FAQ

  • 研究指出，沖馬桶會因湍流把氣溶膠與生物氣溶膠帶入周遭空氣，且有研究在成年人呼吸高度偵測到這些微粒，代表人們可能透過呼吸接觸到其中的微生物。

  • 影響因素包括沖水量、馬桶內微生物濃度、距離馬桶的遠近，以及通風與馬桶結構等。一般而言，水量越大、微生物越多，釋出的生物氣溶膠通常也越多。

  • 不能完全避免。研究認為蓋上馬桶蓋可能改變氣溶膠擴散方向、減少較大微粒，但較小粒子仍可能從縫隙逸出，因此清潔、洗手與良好通風仍很重要。

澳洲

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