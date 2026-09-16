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史丹福、柏克萊加大 富比世大學排名雖降 仍居前十

編譯廖宜怡／綜合報導
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史丹福大學在富比世最新公布的美國頂尖大學排行榜中名列第六。（美聯社）
史丹福大學在富比世最新公布的美國頂尖大學排行榜中名列第六。（美聯社）

在競爭激烈的大學排名中，史丹福大學和柏克萊加大" rel="155062">柏克萊加大再次名列富比世（Forbes）最新公布的美國頂尖大學排行榜前十名，儘管這兩所大學今年的名次有所下滑。

舊金山紀事報報導，富比世上周公布2027年美國頂尖大學排行榜，麻省理工學院再次榮登榜首。富比世這份榜單旨在彰顯那些培養出「各種經濟背景出身、學債較少的高收入、成功且有影響力畢業生的大學」。

根據富比世的數據，去年排名第四的史丹福大學，今年名次下滑到第六；柏克萊加大今年排名第九，低於去年的第五。榜單前十名還有另一所加州大學，是位於巴沙迪那的私立加州理工學院（Caltech），排名從去年的第24大幅躍升至第7。

富比世表示，他們這項排名的重點不在於學校聲譽，而在於學生在學業和職業發展方面的成就，以了解學生投入的時間和金錢獲得了怎樣的回報。

在富比世選出的500所大學中，九所加大皆榜上有名。除了排名第九的柏克萊加大外，洛杉磯加大排名第12。

加州州大（California State University）也同樣表現出色，22所州大中僅漢堡德理工州大（Cal Poly Humboldt）未入榜，其餘21所皆上榜。

精華 FAQ

  • 史丹福大學由去年的第4名降至今年第6名；柏克萊加大則由第5名下滑到第9名。雖然名次下降，兩校仍維持在美國頂尖大學前10名之內。

  • 富比世強調排名重點不在學校聲譽，而是學生的學業與職業成果，特別關注來自不同經濟背景、學債較少，且畢業後能成為高收入、有影響力人才的大學。

  • 在富比世選出的500所大學中，9所加大全部入榜，除了柏克萊加大外，洛杉磯加大排名第12；加州州大方面，22所學校中僅Cal Poly Humboldt未入榜，其餘21所都上榜。

柏克萊加大 柏克萊 富比世

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