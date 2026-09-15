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全美遺產已累積到17兆 加州達3.4兆億占全美總額1/5

編譯組／綜合報導
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美國在未來幾年將出現數以兆元計的遺產財富傳承，其中，房產占有重要位置。（Unsp...
美國在未來幾年將出現數以兆元計的遺產財富傳承，其中，房產占有重要位置。（Unsplash / Tierra Mallorca）

根據一項有關遺產傳承的估算研究顯示，美國在未來幾年內，將出現龐大的世代財富轉移，數額達至17兆2000億美元。這筆財富主要集中於10個州，以加州居首，達至3兆4000億美元，為全美總額的五分之一。

Edhat新聞網報導，根據借貸資訊網上平台LendingTree最新研究評估，主要於嬰兒潮世代出生的65歲及以上的美國房主，將會在2026年至2045年間，把大約17兆2000億美元的財富傳承給繼承人。根據Realtor.com報導，這筆估算傳承財富中，近60%集中在排名最高的10個州。遺產傳承主要是把財富轉移到子女或受益人手中。包括現金、房地產、投資及企業股權等資產。其中，住房資產占重要位置，尤其是在那些房價於過去數十年間持續上漲的州，使年長房主坐擁大量寶貴資產。

加州在財富轉移中的領先地位，部分是由龐大的經濟和高價房地產市場帶動。LendingTree研究顯示，加州有超過270萬65歲或以上的房主，房屋平均價值接近98萬2000美元。

緊隨加州之後，傳承財富最多的州是佛羅里達州，估計轉移財富額為1兆7000億美元；接著是第三位的紐約州（1兆2000美元）、第四位德州（9080億美元）；華盛頓州、紐澤西州、麻州、賓州、北卡羅萊納州和亞利桑納州也名列前十。這十州的資金轉移總額約為10兆2000美元，約占全美預計財富轉移總額近六成（59%）。

LendingTree的計算方式是把房屋價值乘以4.5來估算家庭總財富。扣除長期照護、稅金和其他開支後，最終有65%的財富會留給繼承人。但這些預測不保證繼承人一定能承接到家產。例如只有43%的65歲及以上美國人表示他們計畫留下遺產給家人，也只有33%的65歲以下人士預期會繼承到家產或財資。

許多家庭未曾詳細討論遺產繼承的細節，只有57%的潛在受益人表示，他們曾與預期的贈與人明確討論承接遺產的金額、時間或可能性。LendingTree建議家庭提前做好規劃，以盡量減少日後可能出現的糾紛。

精華 FAQ

  • LendingTree研究估算，2026年至2045年間，美國65歲以上房主將累積轉移約17兆2000億美元財富，涵蓋現金、房地產、投資與企業股權等資產。

  • 財富主要集中在10個州，其中加州以3兆4000億美元居首，約占全美1/5；其後依序為佛州、紐約與德州。加州因經濟規模大、房價高，帶動可傳承資產特別龐大。

  • 因為估算只是預測，實際能否繼承還受長照、稅金與其他支出影響；且僅43%的65歲以上美國人表示會留遺產，家庭也常未充分討論細節，容易引發爭議。

加州 遺產 嬰兒潮世代

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