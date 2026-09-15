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加州第3號提案 擬將富人高所得稅永久化

編譯陳盈霖／綜合報導
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加州第3號提案對所得稅率的影響 資料來源：加州州務卿
加州第3號提案對所得稅率的影響 資料來源：加州州務卿

KCRA 3電視台報導，加州高收入人群可能面臨「永久加稅」！加州選民將於11月選舉決定是否通過「第3號提案」（Proposition 3），將原定2031年到期的臨時性高所得稅率永久化。若通過，年收入37萬1000美元以上單身者稅率，將從10.3%起跳。

加州選民2012年首次批准這項臨時稅制，2016年通過延長至2031年。目前，年收入超過上述標準的納稅人適用較高所得稅率，依收入累進課稅，從10.3%至12.3%不等。舉例來說，年收入40萬美元的加州單身納稅人，目前適用的州所得稅率為10.3%，2031年到期後，稅率將降至9.3%；但若提案過關，稅率將維持在10.3%。

支持提案的加州教師協會主席David Goldberg表示，這項提案是確保學生、家庭與社區獲得照顧，不致面臨大幅刪減預算或裁員局面。「我們正面臨各項服務削減，包括醫療照護，及提供學生和家庭等。」他說，該提案不只影響公共教育，也影響教育經費來源，更會衝擊州政府一般基金。若提案無法通過，削減幅度將非常驚人。

加州立法分析辦公室表示，這項稅制預計每年可替州政府帶來50億至150億美元稅收，約40％用於學校及社區學院。

反對者表示，這項提案的影響不只是加州富有的納稅人。納稅人團體Howard Jarvis Taxpayers Association主席Jon Coupal表示，每當政府要求民眾多繳稅時，大家難免會問，「我們現在繳交的這些稅金，政府究竟是如何運用的？」他說，繼續維持高所得稅率，會對中產階級、中上階級及富人帶來負面影響，「不僅可能減少他們可自由支配的收入，且他們會因此減少消費」。

加州選民若通過「第3號提案」，單身者年收入37萬1000美元以上者稅率，將永久從...
加州選民若通過「第3號提案」，單身者年收入37萬1000美元以上者稅率，將永久從10.3%起跳。（美聯社）

精華 FAQ

  • 這項提案要把加州原本設定在2031年到期的高所得臨時稅率永久化，讓年收入超過門檻者持續適用較高州所得稅率，而不是屆期後自動降稅。

  • 依目前規劃，年收入超過37萬1000美元的單身納稅人會受影響，稅率將依收入累進，約介於10.3%至12.3%之間；若提案未過，2031年後稅率可降至9.3%。

  • 支持者認為可避免學校、醫療與社區服務出現大幅刪減，並為州政府帶來每年50億至150億美元收入；反對者則擔心高稅率會壓縮可支配所得，進而減少消費。

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