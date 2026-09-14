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全新駕駛模擬遊戲 助提升行車安全

記者啟鉻／綜合報導
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這套駕駛模擬遊戲完全免費，民眾可前往TheRoadAhead.GoSafelyC...
這套駕駛模擬遊戲完全免費，民眾可前往TheRoadAhead.GoSafelyCA.org 體驗這項駕駛安全模擬工具。（取自「The Road Ahead」的網路駕駛模擬遊戲網站）

加州的青少年與準駕駛人，如今可透過一款全新的免費線上駕駛模擬遊戲，練習在駕駛座上做出安全決策。

The Press-Enterprise報導，加州交通安全辦公室（OTS）與加州交通廳（Caltrans）日前推出「The Road Ahead」的網路駕駛模擬遊戲，讓玩家置身各種模擬駕駛情境，包括分心駕駛、超速以及酒駕或藥物影響下駕駛等情況。

這項模擬遊戲採第一人稱視角，玩家必須在不同駕駛情境中做出選擇，並能立即看到自己的決定可能帶來的後果，藉此了解安全駕駛的重要性。

根據OTS資料，2024年，加州共有451名年齡介於15至20歲的駕駛人涉致命交通事故。同年，全美因分心駕駛相關事故造成3208人死亡，其中包括186名15至19歲的青少年。

這款模擬遊戲共設三種駕駛情境：

「One Look Away」（一眼分心）聚焦分心駕駛，讓玩家面對開車時查看手機簡訊的誘惑，並做出是否分心查看訊息的選擇。

「Caught Up in It」（一時衝動）以超速駕駛為主題，模擬駕駛人因為快要遲到，在同儕壓力下選擇加速超車的情況。

「One More Drive」（再開一次車），則探討酒後或受到藥物影響是否仍要開車的決定，讓玩家了解該選擇可能帶來的嚴重後果。

每個模擬情境結束後，系統都會提供安全駕駛提示、相關資源及公益宣導內容，其中包括兩段由青少年製作的宣導影片。

這套駕駛模擬遊戲完全免費，民眾可前往TheRoadAhead.GoSafelyCA.org體驗這項駕駛安全模擬工具。

精華 FAQ

  • 這款名為「The Road Ahead」的免費線上駕駛模擬遊戲，由加州交通安全辦公室(OTS)與加州交通廳(Caltrans)共同推出，主要提供青少年與準駕駛人練習安全決策。

  • 遊戲設計了3種情境：分心查看手機訊息、因趕時間或同儕壓力而超速超車，以及酒後或受藥物影響仍堅持開車，讓玩家了解不同選擇可能帶來的嚴重後果。

  • 每個情境結束後，系統會提供安全駕駛提示、相關資源與公益宣導內容，其中還包含2段由青少年製作的宣導影片，民眾可免費上網體驗。

加州

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