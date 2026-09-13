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申請庇護中 中餐館老闆飛抵賭城被捕

編譯陳盈霖／綜合報導
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ICE今年8月19日在拉斯維加斯瑞德國際機場逮捕一華男。示意圖，非當事人。（路透...
ICE今年8月19日在拉斯維加斯瑞德國際機場逮捕一華男。示意圖，非當事人。（路透）

8 News Now電視台報導，中餐館老闆魏嘉良（Jialiang Wei，音譯）8月19日從夏威夷搭乘阿拉斯加航空，抵達拉斯維加斯雷德國際機場時，遭五名美國移民暨海關執法局（ICE）人員逮捕，指其非法居留。魏嘉良沒有犯罪記錄，庇護申請案仍在審理中。

出生於中國的魏嘉良，9月8日在拉斯維加斯出席聯邦移民法庭聽證會。代理律師蘇爾（Dee Sull）表示，有些人明明已向美國公民暨移民服務局（USCIS）提交合法居留申請，但仍被ICE逮捕，這是為什麼？他在法院外說，「我現在甚至無法昧著良心告訴外國人，即使用觀光客身分來美，也可放心在這個地方消費。我在墨西哥和加拿大客戶，都不想來這裡。」

聯邦檢察官於當天聽證會上表示，魏嘉良的庇護申請有問題。檢方透露，他早在2015年即抵達夏威夷，直到2022年才提出庇護申請。蘇爾指出，魏嘉良無犯罪記錄，在夏威夷擁有數家餐廳，與兩名在美出生的子女及妻子同住，其母的庇護申請已獲通過。法官最後裁定魏嘉良可交保候審。

蘇爾說，很明顯，即使沒有犯罪紀錄，人們仍會遭ICE綁架式逮捕。不幸的是，拉斯維加斯大都會警局與ICE簽署合作備忘錄，運輸安全管理局（TSA）亦配合ICE行動。

拉斯維加斯大都會警局規定，當外籍人士因重罪、家暴、酒醉駕車、入室竊盜、竊盜、輕罪偷竊或襲警被捕並起訴時，因這些罪名對公共安全造成影響，拘留部門會在其辦理收押及獲釋時通知ICE。

拉斯維加斯會展及觀光局執行長Steve Hill對ICE逮捕行動表示，確實聽到一些相關說法，有些人擔心自己不被待見。對我們來說，最重要的是確保那些有權待在這裡、合法居留的人，能感受自己受歡迎。

精華 FAQ

  • 報導指出，魏嘉良8月19日從夏威夷搭機抵達拉斯維加斯雷德國際機場時，遭5名ICE人員逮捕，理由是被指非法居留。

  • 聯邦檢察官表示，魏嘉良2015年就已抵達夏威夷，卻直到2022年才提出庇護申請，認為申請時點過晚，因此質疑其案件正當性。

  • 法官裁定魏嘉良可以交保候審。律師則批評，即使沒有犯罪紀錄、且已向USCIS提出合法申請，仍可能遭ICE逮捕，讓外國人對美國感到不安。

庇護 夏威夷 ICE

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