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住飯店防偷拍 拆行李前先用手機、手電筒檢查房間

記者趙健／綜合報導
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專家建議旅客在拆行李前先花幾分鐘查看房間，留意是否有異常之處。圖為示意圖，非有問...
專家建議旅客在拆行李前先花幾分鐘查看房間，留意是否有異常之處。圖為示意圖，非有問題房間。（記者趙健／攝影）

出門旅行入住飯店或短租屋，多數人進房後第一件事，可能是連上Wi-Fi、找插座充電，或直接打開行李整理。不過，隨著小型錄影設備引發隱私疑慮，有些旅客也會多做一件事：在拆行李前先花幾分鐘查看房間，留意是否有異常之處。其實不需要專業設備，手機和手電筒也能派上用場。

家居網站Crafting Your Home指出，旅客沒有必要假設飯店房間內藏有攝影機，也不用懷疑房內每一件電子用品。比較實際的做法，是留意是否有看起來不尋常、像最近才加裝、擺錯位置，或刻意朝向床鋪、浴室、淋浴間及更衣區等私人空間的物品。

第一步，就是在拆行李前先在房內慢慢走一圈。除觀察物品擺放位置，也可注意是否出現不尋常的小孔、陌生電子設備、鬆動裝置。可順手查看的常見物品包括：鬧鐘、充電器、煙霧偵測器、裝飾品、相框及其他電子設備。

手電筒也能作為輔助工具。在較暗房間，可用手電筒照向可疑物品，因為部分攝影機鏡頭受到光線照射時，可能產生與周圍材質不同的微小反光。但看到反光並不代表一定有攝影機，螺絲、玻璃、金屬及光滑塑膠等普通物品，同樣可能反射光線。

手機也可能派上用場。部分可在低光環境下錄影的攝影機，會使用人眼看不到的紅外線，而手機鏡頭可能捕捉到這類光線。不過，不同手機偵測紅外線的能力不同，也不是所有隱藏攝影機都使用紅外線，因此不能只靠手機判斷。

至於社媒流傳已久的「指甲測鏡子」，不要過度相信。有人認為，把指甲貼在鏡面上，觀察指甲與倒影之間是否存在空隙，就可以判斷是不是雙面鏡。但鏡子的外觀會受光線、觀看角度、玻璃厚度和製造方式等因素影響，這種方法無法確認鏡子後方是否藏有攝影機。

一些旅客還會使用手機App掃描附近Wi-Fi網路，希望找出可疑連線設備。但這招也有局限，如果攝影設備沒有連接同一個Wi-Fi、處於離線狀態、使用其他通訊方式，或直接將影像儲存在設備內，就可能不會出現在掃描結果中。

如果發現疑似隱藏攝影機的物品，先不要急著拔掉、拆開或移動，以免破壞現場。旅客可先拍攝清楚照片或影片。除設備特寫，也應拍下較廣畫面，記錄物品在房間內位置，避免觸碰或改變物品。

如果可疑設備位於臥室、浴室等私人區域，或旅客感到不安全，可以先離開現場。入住飯店者可通知飯店管理方，並要求留下事件紀錄；入住短租屋者則可透過訂房平台舉報，同時保存照片、訊息及訂房前收到的相關披露資料。

精華 FAQ

  • 在拆行李前先在房內慢慢走一圈，觀察是否有小孔、陌生電子設備或擺放位置怪異的物品，並特別留意是否朝向床鋪、浴室、淋浴間等私人空間。

  • 手電筒可照向可疑物品，觀察是否有異常反光；手機則可在低光環境下拍到部分紅外線。但兩者都不是百分百可靠，因為很多正常物品也會反光，且不是所有攝影機都用紅外線。

  • 先不要拔掉、拆開或移動設備，以免破壞現場，應先拍清楚近照與房間全景存證。若在臥室或浴室等私人區域，必要時先離開，再通知飯店管理方或透過訂房平台舉報。

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