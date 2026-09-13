縮水通膨衝擊 百萬退休金不夠了

商品分量變少，價格卻沒有同步下降。這種現象似乎也蔓延至美國房市：新建住宅面積縮小，但消費者每平方呎支付的價格卻大幅上升。（取自pexels）

對多數人而言，100萬美元是退休 理財的重要目標。但隨著住房、醫療及日常生活成本上升，問題也隨之而來：退休時擁有100萬美元，真的足夠嗎？

從早餐穀片、洋芋片到洗衣精，近年都出現「縮水通膨」：商品分量變少，價格沒有下降。如今，這種現象似乎也蔓延至美國房市：新建住宅面積縮小，但消費者每平方呎支付的價格卻大幅上升。

房產比價網站LendingTree分析，全美新建獨棟住宅平均面積在過去10年間縮小11.6%至2025年的2409平方呎。房子變小，價格卻沒有下降。數據顯示，同期新屋平均每平方呎價格上漲71.9%，反映購屋者花了更多錢，卻買了更小的居住空間。

「縮水通膨」通常是企業面對生產成本增加時，縮小商品容量或分量，以維持甚至提高售價。建商面對土地、人工及建築材料等成本壓力，在房價 難以降價下，縮減住宅面積可能成為控制總價及建築成本的方式。

住房與生活成本增加，也更凸顯退休儲蓄的重要性。對許多人而言，要達成100萬美元的退休目標，按照常見的「4%法則」，第一年約可提領4萬美元為退休收入，之後再依通膨調整提領金額。若目標是在67歲時達成，開始儲蓄的時間非常重要，因67歲是1960年或之後出生者適用的社會安全金全額退休年齡。

因此，越早開始投資，越能利用複利效應降低未來需要投入的金額。即使40歲才開始準備退休金 ，只要持續將IRA（個人退休帳戶）額度存滿，也有機會接近100萬美元的目標。但若到50、60歲才開始累積退休資產，所需投入的金額將大幅增加，可能必須提高儲蓄，甚至延後退休，以爭取更多累積財富的時間。

此外，年輕人不應將100萬美元視為退休的固定門檻，因為通膨將持續侵蝕這筆錢的購買力。與其追求單一數字，不如以退休後維持約退休前80%收入為目標，提前規畫。