6種水果「冷凍版」 營養價值優於「新鮮版」

營養師認為，有些水果的超市冷凍版本甚至比新鮮的好。（Pexels）

MSN新聞網報導，水果是均衡飲食中不可或缺的一環，但新鮮水果非常容易腐壞，很難隨時備在家中。所幸，許多水果有冷凍版，部分冷凍水果的營養價值甚至比新鮮水果高，專家推薦購買六種水果的冷凍版。

MSN這篇報導引述兩位營養師的看法：Kristen Lorenz Nutrition創辦人、註冊營養師Kristen Lorenz，以及MPM Nutrition創辦人、註冊營養師Marissa Karp。

與一般人的認知相反，冷凍水果的營養價值不亞於新鮮水果。Lorenz解釋，冷凍水果是「在營養素含量最高的成熟巔峰期採收，接著急速冷凍，以鎖住這些營養素」。雖然在冷凍過程中，水溶性維生素（如維生素C）會有些微流失，但整體的營養價值仍會維持完整。

Karp表示，新鮮水果通常在完全成熟前就被採收，目的是避免在運送與儲存過程中過熟，讓它能一邊運送、一邊自然熟再上架。然而，新鮮水果存放時間越久，流失的營養素就越多。因此，新鮮水果所含的營養素可能比冷凍水果還少。除營養價值外，冷凍水果在使用上也較方便，因為多半已去皮、切片或去籽。

芒果 、鳳梨、莓果、櫻桃、巴西 莓（Acai）以及火龍果新鮮食用很美味，但許多品項具季節性、價格較高、容易熟過頭，專家建議可考慮冷凍版。

Lorenz表示，新鮮芒果去皮、切塊過程很麻煩，但冷凍芒果已把這些辛苦活都完成了。芒果富含多種必需營養素，包括有助免疫功能的維生素C、有益眼睛健康的維生素A，以及幫助消化的膳食纖維；鳳梨富含維生素C與有助骨骼健康的錳。

Karp表示，莓果質地多孔，比其他水果更易吸收水分並滋生黴菌。「正因如此，家中很難隨時備有新鮮莓果。」冷凍莓果可保存數個月，營養成分能對抗疾病的抗氧化物、維生素C以及有益腸道健康的膳食纖維。櫻桃富含抗氧化物多酚（polyphenols），能保護細胞並對抗體內發炎。

巴西莓的果實非常脆弱，超市基本不販售新鮮的巴西莓，通常只能買到粉末或冷凍果泥。巴西莓富含Omega-3脂肪酸與具抗氧化功能的花青素。冷凍火龍果已去皮、切塊，富含膳食纖維，能作為益生元（prebiotics），幫助建立腸道菌相。