想感冒快點好 鋅含片比維他命C更有效

鋅含片和生理食鹽水洗鼻是目前縮短感冒病程證據相對較多的方法。（取自Unsplash/Kelly Sikkema）

季節轉換之際易感冒，一感冒，不少人第一反應就是補充維他命C，但真正能讓感冒快點好的方法沒有那麼多。有些看似不起眼的方法，研究證據比熱門的維他命C更有力。

The Garden Magazine報導，在各種非處方感冒療法中，鋅含片（zinc lozenges）是目前縮短感冒病程證據相對較多的一種。赫爾辛基大學七項隨機對照試驗指出，每日使用含超過75毫克元素鋅的醋酸鋅（zinc acetate）或葡萄糖酸鋅（zinc gluconate）含片，感冒持續時間平均縮短約三分之一。其中三項使用醋酸鋅含片的試驗，感冒時間縮短約40%；另外四項葡萄糖酸鋅含片試驗縮短約28%。

不過，怎麼吃有差別。研究中的鋅是以含片形式在口中慢慢溶解，這意味著鋅可能在喉嚨及鼻腔附近產生局部作用。但鋅並非感冒特效藥，2024年Cochrane一項綜述認為，目前證據仍不足以對補充鋅做出明確建議。

另一個看似簡單、卻有研究支持的方法是生理食鹽水洗鼻。一項2024年發表於刺胳針（The Lancet）、涉及超過1萬1000人的研究發現，在症狀剛出現時就開始使用生理食鹽水洗鼻，每天最多六次，可讓出現症狀時間縮短約兩天；另有研究發現可縮短四天。

洗鼻可幫助清除鼻腔中的感染物及發炎物質，但如果自己在家調配洗鼻液，不能直接使用未經處理的自來水，而應用蒸餾水、無菌水或煮沸後的水。

「多休息、多喝水」，也不是一句敷衍老話。睡眠期間，免疫系統會大量修復；充足水分則能讓鼻腔及喉嚨保持濕潤，並稀釋黏液更容易排出。蜂蜜是另一種有研究支持的天然止咳方法，但未滿1歲嬰兒絕對不能食用蜂蜜，以免發生嬰兒肉毒桿菌中毒。