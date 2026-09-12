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用1元商店食材 省錢達人自製星巴克人氣咖啡

編譯組／綜合報導
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全球數以萬計的粉絲對星巴克咖啡飲品情有獨鐘，但價格昂貴。然而，近日有素人省錢專家...
全球數以萬計的粉絲對星巴克咖啡飲品情有獨鐘，但價格昂貴。然而，近日有素人省錢專家教授如何以平價食材，自製品質與味道相若的這類人氣飲品。（星巴克官網）

星巴克咖啡風靡全球數百萬粉絲，但隨著生活成本上漲，人們越來越難負擔其昂貴飲品。近日有省錢達人揭秘如何用「一元商店」Dollar Tree的食材，在家自製星巴克人氣飲品，例如冰紅糖燕麥奶濃縮咖啡，或香草奶油星冰樂。

每日郵報報導，一名TikTok用戶@Taekook（暱稱TK）近月來分享，以低成本在家中複製星巴克類的熱門飲品，並在網絡爆紅。

這位省錢大師在其超過140萬次流量的影片中，講解如何在家自製星巴克的冰紅糖燕麥奶濃縮咖啡。首先到低價連鎖店Dollar Tree購買燕麥奶、雀巢多卡即溶咖啡、紅糖和肉桂。製作時，先將3/4杯紅糖和3/4杯水放入壼中，小火慢煮三到四分鐘，然後沖泡兩湯匙即溶咖啡，倒入裝有冰塊的杯中，再加入糖水和肉桂，搖勻混合，最後添加燕麥奶即成。這位TK試飲後說：「味道超級棒！雖然不是真正的濃縮咖啡，但已成功，太好喝了！」

TK又在另一影片中細述自製星巴克品牌的香草奶油星冰樂。首先購買法式香草咖啡奶精、2%的牛奶、砂糖及香草精。製作時，先混合兩湯匙半的砂糖、兩湯匙熱水和一茶匙香草精，然後在攪拌機放入三湯匙咖啡奶精、冰塊、糖與香草混合物及少許牛奶，再加入半塊沒有奶油的Oreo餅乾，模仿星巴克同一飲品中的餅乾碎屑，最後在飲品上面擠上攪打而成的鮮奶油。

TK接受Today訪問時表示，他製作這些影片，是出於其對「一元商店」的Dollar Tree「熱愛與痴迷」，但卻沒有人可以與之分享：「我現實生活中的朋友和家人都不太理解。他們會問，『你幹嘛要去那裡？』」。

他還有別的分享原因：「在目前的經濟形勢下，人們總是被灌輸一種觀念，就是昂貴的東西就是好品質，是最好的，但事實不常如此。有時候，普通的品牌讓人以可負擔的價格，就能享用到昂貴產品一樣的內涵。」

許多網民都讚賞TK的好介紹。有人說：「身為咖啡師，我深有同感！在家自製飲品，省下10美元，就這麼簡單！」另一位網友說：「我剛剛做了這個，保證一點都不誇張，這是我至今製作過最棒的冰濃縮咖啡。感謝你的分享，以後我都會這麼做了！」

他說：「在目前的經濟形勢下，人們總是被灌輸一種觀念，就是昂貴的東西就是好品質，是最好的，但事實不常如此。有時候，普通的品牌讓人以可負擔的價格，就能享用到昂貴產品一樣的內涵。」

精華 FAQ

  • 新聞主角是TikTok用戶TK，他利用Dollar Tree的一元商店食材，在家重現星巴克熱門飲品，做法簡單又成本低，因而在網路上受到大量關注。

  • 他示範了冰紅糖燕麥奶濃縮咖啡和香草奶油星冰樂，材料包括燕麥奶、即溶咖啡、紅糖、肉桂、咖啡奶精、牛奶、香草精與Oreo碎屑等。

  • TK表示自己熱愛Dollar Tree，也想打破昂貴等於最好品質的觀念，讓人用平價方式享受類似體驗；許多網友則稱讚配方實用，認為能省下不少錢。

星巴克 咖啡 燕麥

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