加州車牌號碼用罄 全新編碼即起上路

加州車牌號碼已經到了9Z字頭，即將用完這系列所有號碼，下一系列將由三個數字領頭。（示意圖，取自加州車管局網頁）

聖荷西 信使報新聞網報導，加州 車牌編碼序列已全數用罄，即日起切換至全新格式。

自1980年起，加州採用七字元編碼序列：「1個數字、3個英文字母、3個數字」的；在此之前，自1956年起則為六字元排列：「3個數字、3個英文字母」。

三年前，加州車輛管理局（DMV）即預估該格式將於2026年底或2027年初耗盡，如今這項預測已然成真。今年夏季，「9Z」開頭的車牌已陸續駛上街頭，社群媒體 自上月起亦有民眾目擊全新編碼車牌現蹤。

DMV將新格式稱為「鏡像」編碼，即將排列完全反轉為「3個數字、3個英文字母、1個數字」（例如：000AAA1～999ZZZ9）。從近期民眾上傳的照片研判，新車牌將依後四位字元依序核發，首批由「AAA1」開始發行。

DMV發言人指出，加州車牌皆由佛爾森市監獄受刑人工廠製造，每日產量約達4萬5000面。除了一般標準車牌採白色反光底色搭配藍色牌號，以及紅色手寫體「California」字樣外，該州目前還提供14款特殊紀念車牌。在客製化自選車牌方面，部分款式允許2至6個字元，另有部分款式則可容納2至7個字元。

雖然只是把數字與英文字母換個位置，實際上卻可產生龐大的新號碼庫。按照DMV公布的排列規則計算，並考慮部分位置不使用I、O、Q等容易混淆的英文字母，新系列理論上可提供約1.24億種組合。若以DMV目前每月發出超過26萬組車牌的規模粗略估算，在需求維持不變下，新的排列方式理論上足以使用數十年。實際使用年限，則會受到保留號碼、排除組合及未來車輛登記量等因素影響。

對已經擁有「1ABC123」舊格式車牌的車主而言，則不必擔心。新制並不代表全加州車主都必須更換車牌；一般而言，加州車牌會繼續跟隨原本登記的車輛使用，車主仍照常辦理年度車輛登記及更新年份貼紙即可。新排列主要用於新製造、需要核發的新車牌。