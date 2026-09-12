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「睡眠離婚」先溝通4件事 感情更穩固

編譯組／綜合報導
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同床伴侶因各種不同原因干擾到另一方的睡眠，而令夫婦選擇分床睡或分房睡的「睡眠離婚...
同床伴侶因各種不同原因干擾到另一方的睡眠，而令夫婦選擇分床睡或分房睡的「睡眠離婚」作為解決方案，正日益普遍。示意圖。（Pexels / Vitaly Gariev）

洛杉磯KTLA電視台報導，有關「睡眠離婚」的研究越來越多，去年的一項研究更顯示，這個現象日益普遍。研究發現，已婚夫婦選擇「睡眠離婚」可能更形鞏固雙方關係，有助維繫感情。

「睡眠離婚」（sleep divorced）是指夫婦選擇在不同的地方或不同床睡覺。美國睡眠醫學學會AASM）定義「睡眠離婚」為：「為了遷就伴侶，睡在同一臥室的另一張床上，或睡在家裡其他空間。」

「睡眠離婚」不是一個新概念。2007年在「睡眠醫學評論」的研究發現，睡眠與關係之間的關聯很可能是雙向的、互惠的，即親密關係的品質會影響睡眠，而睡眠受擾或紊亂也會影響親密關係的品質。自上述研究發表以來的近20年間，關於「睡眠離婚」越來越多。很多明星夫婦也公開表示過，他們正在實踐「睡眠離婚」。

醫學專家和睡眠專家普遍認為，如果伴侶嚴重干擾對方的睡眠，「睡眠離婚」或許值得考慮。哈佛大學醫學院的專家建議，選擇「睡眠離婚」者應與伴侶誠摯溝通，並須注意四項事情以令其實踐成功。四件事包括締造舒適的睡眠環境、安排親密時間、建立夜間時間表及定期評估「睡眠離婚」的安排。

ASSM在2025年對2000多名成年人調查中，37%受訪者表示為遷就同床伴侶而改變入睡時間，另有31%選擇以「睡眠離婚」解決問題。這31%中，近40%年齡介於35至44歲；最不傾向「睡眠離婚」的族群是65歲以上的年長者。

AASM發言人Seema Khosla博士解釋：「作為臨床醫生，我們看到病人及其配偶在努力改善睡眠健康時，越來越重視睡眠環境。當伴侶干擾自己的睡眠而令睡眠受損，就會增加怨忿。睡眠不足還會降低同理心、耐性和理解力。與其為了維持表面狀況，卻實質上打造糟糕的睡眠環境，不如與伴侶真誠商討，這更會強化關係，因為二人都能有更好的睡眠。」

分床睡或分房睡的原因眾多，包括伴侶有不同的工作時間或就寢時間、打鼾、頻繁翻身、雙方對溫度有不同喜偏好及其他夜間干擾等。

「睡眠基金會」指出「睡眠離婚」的利弊。好處在於減少睡眠中斷、提升睡眠品質、增加睡眠時間、提高安全感，至關重要的是改善夫妻關係。弊端則是增加開支、減少親密感、睡眠品質或會下降及失去安全感。

精華 FAQ

  • 「睡眠離婚」是指夫妻選擇分床或分房睡，以減少彼此對睡眠的干擾。AASM將其定義為為了遷就伴侶，睡在同一臥室的另一張床上，或睡在家中其他空間。

  • 原因包括作息或就寢時間不同、打鼾、頻繁翻身、對溫度偏好不同，以及其他夜間干擾。當這些因素持續影響睡眠時，分床或分房可作為改善方式。

  • 哈佛大學醫學院專家建議4件事：打造舒適睡眠環境、安排親密時間、建立夜間時間表，以及定期評估安排。重點是誠摯溝通，避免睡眠問題削弱關係。

洛杉磯

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