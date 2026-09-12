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Target員工爆料：購物車裝晶片追蹤顧客消費習慣

編譯組/綜合報導
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Target員工爆料：賣場疑藉購物車晶片追蹤顧客行蹤與消費習慣。（美聯社）
Target員工爆料：賣場疑藉購物車晶片追蹤顧客行蹤與消費習慣。（美聯社）

紐約郵報報導，大型連鎖量販店Target傳出正透過植入購物車的晶片，掌握顧客的購物習慣。外界原以為這只是無稽的陰謀論，如今卻有內部員工在短影音平台TikTok上證實了這項驚人技術。

一名自稱「Elijah P」的員工發布短片，指出了追蹤器暗藏在購物車上的確切位置。該名員工在影片中直言：「這些推車上的這個裝置就是追蹤器。Target正在追蹤賣場內的消費者……據稱是為了分析消費習慣。」此外，購物車上的追蹤技術還能與天花板上的照明設備同步，藉此鎖定顧客在店內的即時動向。

這套系統被稱為「智慧型LED照明」。Target門市換裝的LED燈泡除了提供照明，更能透過「即時定位服務」追蹤顧客移動軌跡。

研發該技術的廠商Acuity Brands早於十年前便宣布與Target展開合作，並於2017年首度引進門市。該照明公司當時在新聞稿中透露，門市購物車將同步導入低功耗藍牙無線技術。透過將智慧型LED燈具與感測標籤結合，系統便能藉由天花板燈光接收微弱訊號，「追蹤顧客的購物行為並監控員工活動」。

Target對此並未多加隱瞞，其官方隱私權條款亦坦承會蒐集顧客在店內的定位數據，且來源不僅限於Target官方App。Target表示，系統會在顧客造訪實體門市、瀏覽官網、使用App、點擊網路廣告或查閱電子郵件時自動蒐集相關互動資訊。

儘管顧客可透過關閉手機或App的定位分享功能選擇退出，但即便關閉了手機地理定位，賣場依然能透過購物車掌握民眾的動線與購物習慣，引發不少消費者強烈反彈。有消費者發文直言：「這又多了一個不去Target消費的理由。」另一名網友則憤怒痛批：「這完全是侵犯隱私！」

《紐約郵報》已就此事向Target尋求回應，目前尚未取得對方回覆。

精華 FAQ

  • 報導指出，Target購物車上疑似植入追蹤器，並搭配天花板智慧型LED照明與感測標籤，藉由即時定位服務掌握顧客在店內的移動軌跡與消費行為。

  • 一名自稱「Elijah P」的Target員工在TikTok發布影片，直接指出追蹤器位置，並表示這些裝置用來追蹤賣場內消費者，據稱是為了分析購物習慣。

  • Target官方隱私條款坦承會蒐集店內定位資料，且不只來自App，還包括官網、廣告與電子郵件互動；但即使關閉手機定位，購物車仍可追蹤顧客，因而引發批評。

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