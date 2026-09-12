我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔退伍軍人追思9/11點燭、商改區志願者持罹難者照片

妻子主動牽線閨蜜給老公 北卡夫妻組成「三人家庭」養8孩

坐擁153萬仍焦慮 加州男退休想搬到這兩州

記者朱敏梓／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州生活成本高昂，即使擁有逾百萬美元資產，不少民眾仍對退休生活感到憂慮。示意圖。...
加州生活成本高昂，即使擁有逾百萬美元資產，不少民眾仍對退休生活感到憂慮。示意圖。（美聯社）

加州生活成本高昂，即使擁有逾百萬美元資產，也未必能消除退休焦慮。一58歲加州單身退伍軍人已累積153萬美元金融資產，退休後每月還可獲得至少1萬3000美元收入，卻仍擔心資金不夠，並考慮搬到不徵個人州所得稅的德州或阿拉斯加生活。

MarketWatch理財專欄The Moneyist報導，該男子目前是聯邦政府員工，在美國陸軍預備役服役。他計畫62歲退休，屆時可累積約33年的聯邦雇員退休制度認可年資。他估計，退休後每月至少可獲9000美元退休金，另有每月4000美元退伍軍人傷殘補助。到68歲時，預計每月再領2431美元社安金。退休後，他也可繼續保留軍方及聯邦雇員健康福利等醫療保障。

他的153萬美元金融資產，包括50萬美元股票、ETF、指數及共同基金，33萬美元401(k)和聯邦節儉儲蓄計畫（TSP），另有定期存款、遞延年金、銀行存款等。這些資產未計入退休金、社安金及退伍軍人福利的未來價值。

他的憂慮反映在加州退休的高門檻。理財刊物Kiplinger今年根據各州生活開支估算，在不計社安金收入下，若準備支應25年退休生活，加州退休者每年約需8萬3998美元，所需退休儲蓄約153萬8508美元，在全美排第三高，僅次於夏威夷和麻州。

依照這項估算，該男子目前擁有的153萬美元金融資產，恰好接近加州退休25年所需金額。不過，他另有每月逾萬美元的退休金及補助，實際財務條件與單純依靠儲蓄的退休者不同。

加州不對社安金課徵州所得稅，但聯邦及軍方退休金，以及401(k)等退休帳戶提款通常仍須繳納州所得稅。這也是他考慮搬往阿拉斯加州或德州的原因，兩州均不徵個人州所得稅。

原文指出，他約有70萬美元、占總資產46%的資金放在定存等較保守的理財工具中，長期回報可能僅能勉強追上通膨。專欄建議，他可諮詢認證理財規畫師及稅務專家，安排退休帳戶提款順序、Roth轉換及最低強制提領（RMD），並比較搬遷後的住房、房產稅、保險和醫療成本。

精華 FAQ

  • 因加州生活成本與稅負都偏高，他雖有153萬美元資產，但退休後資金是否足以支應長期開銷仍不確定，因此對財務安全感不足。

  • 他62歲退休後，預估每月可領約9000美元退休金、4000美元退伍軍人傷殘補助，68歲後再加2431美元社安金，合計相當可觀。

  • 德州與阿拉斯加都不徵個人州所得稅，可降低退休後稅負壓力；專欄也提醒他要一起比較住房、房產稅、保險與醫療成本。

加州 德州 退休

上一則

遺產規畫也有「地段」之分 住錯州繼承人恐多繳稅

下一則

加州車牌號碼用罄 全新編碼即起上路

延伸閱讀

退休帳戶超百萬者創紀錄 幾月內飆升近20% 這因素促成

退休帳戶超百萬者創紀錄 幾月內飆升近20% 這因素促成
財務自由了中年男想提早退休 妻子2憂慮堅決反對

財務自由了中年男想提早退休 妻子2憂慮堅決反對
理財百科／401(k)之父 鼓吹新蘿蔔計畫

理財百科／401(k)之父 鼓吹新蘿蔔計畫
退休之後要繳多少稅如同猜謎一般 如何擬定明智對策

退休之後要繳多少稅如同猜謎一般 如何擬定明智對策
退休金達百萬？專家：別告訴任何人 原因...

退休金達百萬？專家：別告訴任何人 原因...
退休門檻逐年後延 70歲領更多

退休門檻逐年後延 70歲領更多

熱門新聞

李傲懷抱剛出生的寶貝女兒Reagan，近日又收到聯邦政府給新生兒長期投資帳戶的「第一桶金」，雙喜臨門。（李若提供）

孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時

2026-09-07 19:14
才廣懿在自己多年精心養護的花園前掛出了售屋牌子，準備回台養老。（記者楊青╱攝影）

華人回台養老 美台花費差很大 她考慮數年決定賣房返鄉

2026-09-06 02:18
加州生活成本高昂，即使擁有逾百萬美元資產，不少民眾仍對退休生活感到憂慮。圖為示意圖。美聯社

坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走

2026-09-11 16:31
才廣懿（左三）不時和老朋友們相約吃飯雅聚。（才廣懿提供）

這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮

2026-09-05 22:16
陳理一家四口。（讀者提供）

前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡

2026-09-04 19:15
毛豆是少數兼具蔬菜與優質植物蛋白特性的天然食物，也是長壽地區餐桌的常見食材。（記者趙健/攝影）

Costco隱藏這款「超級食物」2分半上桌、每小包僅1元多

2026-09-04 22:17

超人氣

更多 >
肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人

肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人
坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走

坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走
昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場

昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場
家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄

家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄
短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗

短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗