遺產規畫也有「地段」之分 住錯州繼承人恐多繳稅

專家指出，美國各州的遺產稅、繼承稅及遺囑認證制度差異甚大，即使擁有完全相同的資產，僅因居住州不同，繼承人最終面臨的稅負就可能大相逕庭。示意圖。（取自pexels）

房地產業最常被提起的一句話，是「地段、地段、還是地段」，但在遺產 規畫上，「住在哪」同樣影響能留給下一代多少資產。專家指出，美國各州遺產稅、繼承稅及遺囑認證制度差異甚大，即使擁有完全相同資產，僅因居住州不同，繼承人最終面臨的稅負就可能大相逕庭。

USA Today報導，線上遺產規畫平台Trust & Will助理總法律顧問Kate Teal表示，民眾應了解自己居住的州是否課徵遺產稅或繼承稅，以及免稅門檻。遺產稅是針對死者過世時持有的財產課徵，通常由遺產支付；繼承稅由繼承人負擔。

2026年聯邦遺產稅每人免稅額為1500萬美元，多數家庭不會觸及。但目前有12州及華盛頓特區另課徵遺產稅，且門檻低得多，如俄勒岡州100萬美元、麻州 200萬美元；另有五州課徵繼承稅，馬里蘭州則同時課徵兩種稅。紐約州與伊利諾州 更屬「懸崖州」（cliff states），一旦遺產超過免稅門檻，可能導致整筆遺產都被課稅。加州沒有州級遺產稅或繼承稅。

除稅負外，遺囑認證程序也是遺產規畫的重要考量。Teal指出，各州遺囑認證費用與處理速度差異很大，加州的程序相對繁瑣，可能也是西部地區民眾較常透過信託進行規畫的原因之一。

Trust & Will《2026年遺產規畫報告》顯示，在5000名受訪者中，14%表示擁有信託，高於2025年的11%；西部地區更達21%，高於其他地區的13%至14%。

Paxterra Law律師Michael Chuah指出，信託主要可分為可撤銷信託與不可撤銷信託。可撤銷信託可以修改，設立人也能較容易增加或移除資產，並可避免資產進入遺囑認證程序，但信託資產通常仍屬設立人的遺產，不因此免除相關稅負。不可撤銷信託通常無法任意更改，常用於資產保護、降低遺產稅，或處理較複雜的家庭及財務安排。與可撤銷信託不同，設立不可撤銷信託時，民眾不一定要選擇自己居住的州，選擇合適的司法管轄區可能帶來不同的規畫效果。