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單薪養活全家人 加州人至少得賺10萬

編譯廖宜怡／綜合報導
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研究數據顯示，加州單薪三口之家年收入至少要超過10萬美元，才負擔起讓伴侶全職在家...
研究數據顯示，加州單薪三口之家年收入至少要超過10萬美元，才負擔起讓伴侶全職在家照顧孩子。示意圖。（取自Pexels）

在美國一些城市，養育一個孩子每年付出的成本已逾4萬美元，迫使許多單薪家庭尋求應對方法。研究發現，想要用一份薪水養活全家人，加州家長必須更努力賺錢。

加州郵報報導，為了解美國單薪三口之家收入對伴侶全職照顧子女的水準，金融科技公司SmartAsset進行一項全國性研究。研究發現，想要負擔一位全職家長這種「奢侈」待遇，加州單薪家庭年收入是美國各州中第二高，年收入至少要10萬1213美元，這個數字不包括托兒費用。如果是雙薪家庭，父母平均每人年收入要6萬1194美元，才有能力養育一個孩子。

所需收入唯一高於加州的地區是夏威夷州。在當地，一個家庭要負擔得起有一名全職家長，年收入至少要有10萬6496美元。加州和夏威夷州也是這項排行榜上僅有兩個年收入必須高於10萬美元的州。

想要最大限度降低生活成本，阿肯色州是最佳選擇，年收入僅需6萬8869美元即可養活一個三口之家。其次是密西西比州及肯塔基州，各約7萬美元。

另根據金融科技公司LendingTree的分析，美國家庭要將一個孩子養到18歲，目前平均需要花費約30萬美元，比三年前提高近30%。

儘管美國生活成本高昂，但仍有五分之一的家庭是單薪家庭。丕優研究中心數據顯示，這個數字數十年來一直保持穩定。然而，加州狀況與全美整體並不相同。

SmartAsset今年稍早公布的另一項研究揭露了加州居民想在該州主要城市過上舒適生活所需的驚人成本。在這項全國研究報告排名前三名的大城市都位於灣區，名列榜首的是舊金山，當地四口之家年收入至少要40萬8000美元才能過上舒適生活。排名第二和第三的城市是聖荷西和屋崙，要過上舒適生活所需年收入分別為40萬3000美元和37萬1000美元。

精華 FAQ

  • SmartAsset研究指出，加州若要由一份薪水支撐三口之家，年收入至少需要10萬1213美元，且這還不包含托兒費用，顯示生活負擔相當沉重。

  • 只有夏威夷州高於加州，當地家庭若要負擔一名全職家長，年收入至少要10萬6496美元。兩州也是榜上僅有年收入需超過10萬美元的地區。

  • 阿肯色州是成本最低的選擇，三口之家年收入僅需6萬8869美元即可維持生活；其次是密西西比州與肯塔基州，所需收入大約都在7萬美元左右。

加州 肯塔基州 阿肯色州

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