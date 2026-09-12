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華州新僑聯合總會 雙節同慶

記者張宏╱洛杉磯報導
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聯邦眾議員Adam Smith（右二）向新僑聯合會主席繆其虎（左二）和創會會長吳...
聯邦眾議員Adam Smith（右二）向新僑聯合會主席繆其虎（左二）和創會會長吳小明（右一）頒發賀狀。（新僑聯合總會提供）

由華盛頓州新僑聯合總會主辦，西雅圖華音藝術團和西雅圖國樂團共同打造的「慶祝中華人民共和國成立77周年及中秋節雙節同慶大型慶典」日前在當地Bellevue的Meydenbauer中心劇院舉行。來自華州政商僑各界代表約500嘉賓和觀眾歡聚一堂，共敘鄉情、共慶佳節。

慶典由嘉賓酒會和文藝演出兩部分組成，新僑聯合會主席繆其虎表示，新僑聯合總會成立以來，致力服務僑胞、凝聚社區，積極參與經貿、人文及民間交流。面對複雜多變的國際環境，僑界應以開放包容增進理解，讓民間互動成為連結中美友誼的堅實連結。

中國駐舊金山總領館文化參贊王文輝以美國教師Ronald Sakolsky跨越27年的中國緣為例，講述兩國民間友好交流的故事。 1999年，Ronald Sakolsky募集5000美元支持中國治沙事業，這份善意後來在毛烏素沙地化作5萬餘株林木。

聯邦眾議員Adam Smith肯定華裔社區對本地商業、教育和公共事務的貢獻。他表示，美國是一個由移民共同建構的國家，自由、平等、人人享有發展機會，是應當堅守的重要理念。中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一，雙方即使有分歧，也需要保持溝通、減少敵意、擴大合作。

華盛頓州長Bob Ferguson透過視訊送來節慶祝福。Bellevue市議員Jared Nieuwenhuis代表市政府宣讀由市議會成員簽署的公告，肯定華人社區長期為Bellevue經濟、文化及多元社區建設作出的貢獻。

華音藝術團和國樂團帶來精彩演出，華盛頓州新僑聯合會成立於2015年，創會會長是吳小明。多年來，總會以「立足新僑、團結僑胞、服務社群」為宗旨，積極參與社區服務、中華文化推廣及中美民間交流。

華音藝術團和國樂團帶來精彩演出。（新僑聯合總會提供）
華音藝術團和國樂團帶來精彩演出。（新僑聯合總會提供）

華盛頓州新僑聯合總會主辦，西雅圖華音藝術團和西雅圖國樂團共同打造的「慶祝中華人民...
華盛頓州新僑聯合總會主辦，西雅圖華音藝術團和西雅圖國樂團共同打造的「慶祝中華人民共和國成立77周年及中秋節雙節同慶大型慶典」。（主辦方提供）

Bellevue市議員Jared Nieuwenhuis（中）代表市府表彰華州新...
Bellevue市議員Jared Nieuwenhuis（中）代表市府表彰華州新僑聯合總會對社區的貢獻，與創會會長吳小明（左）、總會主席繆其虎合影。（新僑聯合總會提供）

精華 FAQ

  • 活動以慶祝中華人民共和國成立77周年及中秋節為主題，於Bellevue的Meydenbauer中心劇院舉行，吸引約500名華州政商僑界嘉賓與觀眾參與。

  • 繆其虎指出，總會長期服務僑胞、凝聚社區，並積極投入經貿、人文與民間交流；他認為在複雜國際環境下，更應以開放包容促進理解。

  • 王文輝、Adam Smith、Bob Ferguson與Bellevue市議員Jared Nieuwenhuis等人透過致詞或視訊祝賀，肯定華裔社區對商業、教育、公共事務及城市多元發展的貢獻。

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