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預防心臟病遠離「白色食物」 但華人餐桌上常出現

記者王若然／綜合報導
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與其吃白米飯，心臟醫師建議吃營養更多的糙米等有色米。（示意圖取自Pexels）
與其吃白米飯，心臟醫師建議吃營養更多的糙米等有色米。（示意圖取自Pexels）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：醫師建議遠離白麵包、白米等高澱粉白色食物。
  • 重點二：比起低卡低脂，長期能做到的全食物飲食更重要。
  • 重點三：精製穀物營養流失多，應多選擇顏色鮮豔的食材。

想預防心臟病，該怎麼吃才是最好方式？醫師建議要遠離高澱粉「白色食物」，其中包括白麵包、白米及白麵粉等，在華人餐桌上常常可以看到。

TODAY.com報導，德州Harlingen南心臟診所（South Heart Clinic）心臟科醫師James Stone表示，他的許多病人都以為，必須吃低卡路里、低脂肪、毫無滿足感的餐點，但這種飲食方式很難長久維持。

比起脂肪與熱量，這位醫師更在意的是某類特定食物，即高澱粉「白色食物」。Stone將這類食物定義為：添加糖、過量的鹽、白麵包、白米、白麵粉，以及白麵條。他表示：「我只有一條規矩：不碰白色食物。吃的是水果、堅果、蛋白質、蔬菜。可以喝只有三種：水、黑咖啡，以及不加糖的茶。」

適量的鹽對維持健康是必要的，但大多數美國人的攝取量都超標。註冊營養師Natalie Rizzo表示，攝取過量的鹽會導致水分滯留，增加血液容量，進而對動脈造成額外壓力。她補充，像白米或白麵包這類精製穀物，已被去除部分全穀成分。根據全穀物協會，這樣的加工會去除大約四分之一蛋白質及至少一半營養素。

Stone建議，飲食應以全食物（whole foods）為主。根據《2025-2030美國飲食指南》，這指的是天然、未經加工或僅經過最低限度加工的食物，例如蔬菜、水果、堅果、種子、肉類、蛋、全穀類、豆類、乳製品與海鮮。

Stone也建議，選擇食物時不妨多留意顏色，例如選擇色澤鮮豔的橙色地瓜，而不是白色馬鈴薯。當然，也有不少白色的全食物同樣營養豐富，例如白花椰菜、洋蔥、茴香、大蒜等。

精華 FAQ

  • 主要包括白麵包、白米、白麵粉、白麵條，以及添加糖和過量鹽分的加工食物，這些高澱粉、低營養選項較不利心臟健康。

  • 他認為很多人會因為餐點太無味而無法長期維持，反而應選擇可持續的飲食方式，以水果、堅果、蛋白質和蔬菜為主。

  • 應以全食物為主，例如蔬菜、水果、堅果、種子、肉類、蛋、全穀類、豆類、乳製品與海鮮，並以水、黑咖啡和無糖茶作為飲品。

華人 心臟病

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