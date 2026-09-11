富人最愛 PPLI保險「免稅投資」無上限 還能傳給子女

華爾街日報報導，美國富豪近年已將數十億美元投入PPLI人壽保險。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： PPLI無供款上限，保單投資可免稅增值。

PPLI無供款上限，保單投資可免稅增值。 重點二： 超高資產家庭藉PPLI降低稅負並傳承財富。

超高資產家庭藉PPLI降低稅負並傳承財富。 重點三：美國國會已關注，提案擬對收益按年課稅。

美國富人如何讓巨額投資持續增值，又盡可能降低稅負？一種原本低調的特殊人壽保險 ，近年受超級富豪青睞。與大眾熟知的個人退休帳戶（IRA）每年有供款上限不同，私人配售人壽保險（PPLI）沒有類似上限，保單內投資還可享有免稅增值待遇，死亡後的保險金也可免所得稅留給下一代。

華爾街 日報報導，美國富豪近年已將數十億美元投入PPLI。經歷多年美股 牛市後，不少高資產人士關注重點，已從「買什麼資產」轉向「把資產放在哪」，以提高稅務效率。

可延後繳稅的IRA是常見例子，但每年可投入的金額有限。PPLI則不同，這種可客製化人壽保險合約，沒有供款上限，保單中的投資可在符合規定下免稅增值。業內人士形容，對有能力負擔、又希望把財富留給後代的人而言，PPLI就像是「加強版Roth IRA」。

PPLI早在1990年代初期就已出現，近年逐漸受超高資產家庭關注。富豪可透過PPLI持有另類投資，再利用人壽保險的稅務優惠降低投資收益產生的稅負。財務顧問Tom Callahan表示，其服務的超高資產家庭中，約四分之一已持有或正在考慮使用PPLI。

華爾街日報舉例，一名私募股權公司高管約三年前購買PPLI，預計未來數年將從公司的基金中獲得3000萬至5000萬美元分配。由於保險規定不允許一次將所有保費提前投入，他計畫分五年注資，再投資避險基金、私人信貸和私人房地產。這些投資未來可能增值至數億美元，在符合相關規定下，投資增值不必繳納原本可能產生的普通所得稅或資本利得稅。

PPLI另一項優勢，在於財富傳承。保單持有人可從保單現金價值中提款或借款；身故後，保險理賠可作為死亡給付，免所得稅交給受益人。財富顧問還經常建議將PPLI放入為子女設立的不可撤銷信託（irrevocable trust）。若架構安排得當，保險理賠還可被排除在應稅遺產之外。

這種「富豪版Roth IRA」非一般家庭可輕易使用。PPLI保戶必須符合投資者或購買者資格，前者至少須擁有100萬美元可投資資產，後者則至少為500萬美元。

享受稅務優惠的同時，富豪也須放棄部分投資控制權。為符合國稅局（IRS）規定，保戶不能直接控制保單內資產，資金須進入保險專用基金或獨立管理帳戶。這項節稅工具已引起國會注意，俄勒岡州聯邦參議員提案希望將PPLI與傳統人壽保險區隔，並對投資收益按年課稅。