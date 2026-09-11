持久授權書、醫療代理人…備妥5文件 確認意外誰幫你做決定

個人財務規畫專家表示，不論年齡或資產多寡，美國成年人都應準備持久授權書、醫療代理人文件、預立醫療指示及醫療隱私授權書，再加上一份遺囑。（ChatGPT生成）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 遺囑只管身後事，失能時更需先備妥4種授權文件。

遺囑只管身後事，失能時更需先備妥4種授權文件。 重點二： 持久授權書與醫療代理人可分別處理財務與醫療決定。

持久授權書與醫療代理人可分別處理財務與醫療決定。 重點三：文件與受益人應每2至3年檢查，家庭變動即更新。

一場重病或意外發生後，即使家人知道患者希望如何治療，也未必有權查看病歷、代做醫療決定或處理銀行帳戶。許多人以為立下遺囑就已完成安排，但遺囑主要處理身後事；若本人仍在世、卻暫時或永久失去決策能力，另外四份文件可能更加迫切。

路透社報導，財富管理公司Citizens Wealth Management個人財務規劃主管Jay Friday表示，不論年齡或資產多寡，美國成年人都應準備持久授權書（durable power of attorney）、醫療代理人文件（healthcare proxy）、預立醫療指示（advance medical directive）及醫療隱私授權書（HIPAA release form），再加上一份遺囑。

持久授權書允許當事人在失去行為或決策能力時，由指定人士代為管理財務與其他事務。與一般授權不同，持久授權在本人失能後可繼續有效；但授權人在死亡後，這項權力通常也隨之終止。

醫療代理人文件則是指定一名可信任的人，在患者無法自行表達時代為做出醫療決定。美國國家老化研究所指出，代理人應了解當事人的價值觀與治療意願，並願意在必要時向醫療人員提出問題。

預立醫療指示記錄本人對急救、維生治療及其他醫療措施的選擇；醫療隱私授權書則允許指定家人或照護者取得受保護的醫療資訊。即使是配偶或成年子女，若沒有適當授權，也不代表醫院可以自動向其提供完整病歷。

遺囑同樣不可缺少，用於說明死後財產分配及負責處理遺產者。Friday提醒，退休帳戶及部分投資帳戶上的受益人指定，重要性不亞於遺囑。提前列明受益人，往往可以減少遺產認證程序帶來的延誤。

這些文件並非簽完便可永久擱置。Friday建議，每兩至三年檢查一次；若發生生育、離婚、死亡或失能等重大變化，也應立即重新檢視受益人、代理人及授權內容。

他還提醒，「可信任聯絡人」與持有授權書者並不相同。前者不是正式法律身分，可以協助聯絡、照護及日常安排，卻未必有權管理帳戶。最適合處理財務的人，也不一定最適合負責醫療照護。醫療代理人最好住在附近，能陪同看診及處理需要親自到場的事務。

提前溝通也很重要。若打算把財務或照護責任交給某人，應先讓對方知道，確認其願意並有能力承擔。所有遺囑、信託、帳戶及授權文件也應整理在固定位置，讓後續接手者能迅速找到。

較複雜的家庭還可考慮可撤銷生前信託（revocable living trust）。設立人在有能力時仍可控制信託資產；一旦失能，繼任受託人便可接手管理。信託在設立人死亡後轉為不可撤銷，亦可協助避免部分遺產認證程序。