貴又難回本…這15所名校學費破10萬元 投資報酬還墊底

最新大學排行榜顯示，今年全美每學年就讀費用突破10萬美元的大學數量出現暴增。(取自美國獎學金臉書)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 全美學費破10萬美元的大學今年暴增至15所。

全美學費破10萬美元的大學今年暴增至15所。 重點二： 高學費名校多數投資報酬率不如預期，排名靠後。

高學費名校多數投資報酬率不如預期，排名靠後。 重點三：專家指出，便宜且高薪的優質學校其實還有很多。

紐約郵報報導，最新大學排行榜顯示，全美每學年就讀費用突破10萬美元的大學暴增，但這些收費高昂的頂尖學府，卻幾乎無法為學生提供相對應的豐厚投資報酬率。

華盛頓郵報 分析，今年共有15所高等教育機構跨過「六位數美元」的學費門檻，相較於前一年僅有二所，增幅相當驚人。這代表進入這些學校就讀的學生，四年得掏出近50萬美元的求學成本。普林斯頓評論數據顯示，另有九所大學僅差數美元就跨過10萬美元大關。

儘管學費不菲，另一份統計數據卻引發了「高額學費究竟買到什麼」的質疑。在全美最佳投資報酬率排行中，這15所最貴學府無一名列前茅。華爾街 日報透過評估大學畢業生預估薪資收入及對比就讀總成本進行排名，結果顯示，在普林斯頓評論中以10萬4512美元名列最貴榜首的加州名校哈維穆德學院（Harvey Mudd College），在投資回報排行榜上排第50名。

此外，年收費第三的芝加哥大學（University of Chicago），在華爾街日報的「最佳價值」榜單中排名第60；杜克大學（Duke）為第166名。其他高學費名校表現更為遜色：第12貴的紐約大學 （New York University），價值排行第321名；第8貴的福坦莫大學（Fordham University）為第423名；第10貴的瓦薩學院（Vassar）排到第514名。

專家認為，過度聚焦於收費最高昂的少數學校，並無法真實反映多數學生的高等教育現況；全美仍有眾多學費更合理、甚至畢業薪資更高的優質院校可供選擇。

全美學費最昂貴的15所大學 資料來源／紐約郵報