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貴又難回本…這15所名校學費破10萬元 投資報酬還墊底

編譯組/綜合報導
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最新大學排行榜顯示，今年全美每學年就讀費用突破10萬美元的大學數量出現暴增。(取...
最新大學排行榜顯示，今年全美每學年就讀費用突破10萬美元的大學數量出現暴增。(取自美國獎學金臉書)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：全美學費破10萬美元的大學今年暴增至15所。
  • 重點二：高學費名校多數投資報酬率不如預期，排名靠後。
  • 重點三：專家指出，便宜且高薪的優質學校其實還有很多。

紐約郵報報導，最新大學排行榜顯示，全美每學年就讀費用突破10萬美元的大學暴增，但這些收費高昂的頂尖學府，卻幾乎無法為學生提供相對應的豐厚投資報酬率。

華盛頓郵報分析，今年共有15所高等教育機構跨過「六位數美元」的學費門檻，相較於前一年僅有二所，增幅相當驚人。這代表進入這些學校就讀的學生，四年得掏出近50萬美元的求學成本。普林斯頓評論數據顯示，另有九所大學僅差數美元就跨過10萬美元大關。

儘管學費不菲，另一份統計數據卻引發了「高額學費究竟買到什麼」的質疑。在全美最佳投資報酬率排行中，這15所最貴學府無一名列前茅。華爾街日報透過評估大學畢業生預估薪資收入及對比就讀總成本進行排名，結果顯示，在普林斯頓評論中以10萬4512美元名列最貴榜首的加州名校哈維穆德學院（Harvey Mudd College），在投資回報排行榜上排第50名。

此外，年收費第三的芝加哥大學（University of Chicago），在華爾街日報的「最佳價值」榜單中排名第60；杜克大學（Duke）為第166名。其他高學費名校表現更為遜色：第12貴的紐約大學（New York University），價值排行第321名；第8貴的福坦莫大學（Fordham University）為第423名；第10貴的瓦薩學院（Vassar）排到第514名。

專家認為，過度聚焦於收費最高昂的少數學校，並無法真實反映多數學生的高等教育現況；全美仍有眾多學費更合理、甚至畢業薪資更高的優質院校可供選擇。

全美學費最昂貴的15所大學 資料來源／紐約郵報
全美學費最昂貴的15所大學 資料來源／紐約郵報

精華 FAQ

  • 根據華盛頓郵報分析，今年共有15所高等教育機構跨過10萬美元門檻，較前一年僅2所大幅增加，顯示高學費名校快速擴張。

  • 在華爾街日報的最佳價值排行中，這15所高價學校都沒有擠進前段班，部分名校甚至落到數百名之外，顯示高學費未必換來更好回報。

  • 專家認為，過度聚焦少數最昂貴學校，無法代表多數學生的升學現況；其實仍有許多學費更合理、畢業薪資也不低的優質大學可供選擇。

紐約大學 華爾街 華盛頓郵報

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