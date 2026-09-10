iPhone Duo摺疊機亮相 價昂功能不強 果粉猶豫要不要入手

蘋果9日舉行年度新品發表會，外界期待已久的首款摺疊iPhone正式亮相，官方命名為「iPhone Duo」。（Apple官網）

蘋果9日舉行年度新品發表會，外界期待已久的首款摺疊iPhone 亮相，官方命名「iPhone Duo」。這款新機展開後擁有7.6吋大螢幕，闔上後則縮小為5.4吋，主打在手機與平板之間切換的使用體驗。不過，這款外界期待已久的摺疊iPhone亮相後，果粉反應出現兩極。

不少人認為設計新穎、使用方便，直言「這麼酷的手機一定要買」，但面對近2000美元的售價，加上相機功能升級有限，也有不少消費者認為值得觀望再買。

住在洛杉磯 的資深「果粉」簡先生表示，iPhone Duo的摺疊設計確實相當吸引人，尤其展開後的大螢幕，在同時處理多項工作時更為實用，整體就像「一台可以折起來的小iPad」。不過，在他看來，這款新機真正有意思的地方，不只是螢幕變大，而是蘋果試圖改變人與手機互動的方式。

他認為，如果iPhone能隨著折疊、展開以及不同使用情境，自然切換操作模式，「整個人機交互設計及動畫流暢又自然」，是蘋果摺疊iPhone與其他折疊手機最大的不同。對他而言，這種更直覺、便利的人機互動，也是iPhone Duo最令他喜歡的特色之一。另外，iPhone Duo更是首款支援Apple Pencil手寫筆的iPhone，能流暢繪圖與隨手筆記，非常方便。

不過，結合自己的喜好與習慣來看，他認為比起吸睛十足的iPhone Duo，他可能還是會選擇iphone 18 pro手機。簡先生表示，他使用手機主要追求「小、方便、快」，平時不太用手機看影片、玩遊戲，也很少用手機閱讀大量文字，因此7.6吋螢幕對他而言沒有太大的必要。

相較摺疊設計，簡先生更在意的是相機表現。iPhone Duo搭載4800萬像素Fusion主相機及超廣角相機，長焦僅兩倍，後攝像機只有兩顆鏡頭，整體相機配置基本上與iPhone 17相近，讓他直言，摺疊iPhone的相機功能「比想像中失望」。因此，比起今年就換iPhone Duo，他更傾向先觀望。

另外，價格也是讓不少民眾猶豫是否入手的另一項因素。同樣是果粉的鍾先生認為，iPhone Duo基本款售價約2000美元，記憶體越多越貴，因此若只是抱著「嘗鮮」心態購買，是否值得花這筆錢，仍需仔細考量。

事實上，蘋果今年首度推出分期付款方案，消費者不必綁定特定電信業者，即可直接向蘋果分期支付手機費用，讓原本對價格有顧慮的消費者多了一項選擇。

不過，對部分果粉而言，購買iPhone Duo的理由，似乎也不在規格或實際需求，而是「它夠酷」。不少網友被iPhone Duo的摺疊設計圈粉，直呼新機「超酷」，充分展現蘋果創新能力。更有網友表示，這款手機光是外型與設計就足以讓人心動。