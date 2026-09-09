熊貓快餐共同創辧人程正昌建制度 助63%經理圓買房夢

熊貓快餐支持員工實現「買房夢」，目前63%的經理已是房屋所有者。（記者邵敏／攝影）

近年房價、利率 及首付款壓力，讓許多家庭的「買房夢」越來越難實現。華人 企業家程正昌（Andrew Cherng）與妻子蔣佩琪（Peggy Cherng）創辦的熊貓快餐（Panda Express），把支持員工實現「買房夢」納入企業文化，透過財務教育、首付款儲蓄及購屋講座等方式，協助員工建立長期財務安全。

據多家媒體綜合信息，熊貓快餐從南加 一個家族餐廳起家，已逐漸打造成年銷售額約70億美元的商業帝國。除了經營企業，兩位共同創辦人還幫助無數移民家庭實現擁有住房的夢想。本報記者曾專訪程正昌，他表示，對許多員工而言，買房是人生重要里程碑，公司一直努力幫助員工朝這個目標前進。

商業與創業媒體Inc.報導指出，熊貓快餐透過員工福利計畫，提供財務健康相關資源，包括預算管理、累積購屋首付款等選擇性培訓。公司還安排買房講座，由內部房地產法律團隊提供資訊與協助，且並非只針對買房，還包括醫療、高等教育等福利。程正昌表示：「關注員工整體需求，確保員工能夠建立可持續的職業生涯，以及長期的財務安全。」

這套做法成果顯著，報導指出，熊貓快餐目前63%的經理已是房屋所有者，而這些經理的年齡中位數僅34歲；相比之下，美國35歲以下成年人整體房屋擁有率約35%。蔣佩琪認為，當企業與員工緊密合作，協助員工實現人生目標時，員工留任率也會隨之提高。

蓋洛普數據顯示，2012年以來，美國家庭住房擁有率約61%，低於2001年至2011年期間的70%。房地產經紀人協會指出，今年首次購屋者占所有購屋者21%，是該機構1981年追蹤該數據以來最低。對移民家庭而言，買房門檻更高。哈佛大學住房研究聯合中心資料，2021年外國出生家庭的房屋擁有率平均約56%，低於本土出生家庭，不同族裔及出生地家庭之間差異明顯。