適量咖啡有助健康 怎麼喝有講究

研究顯示，適量地多喝咖啡有利健康，例如每天喝三到五杯黑咖啡，能助降低第二型糖尿病、心臟病、中風、心臟衰竭及某些心律不整的風險。（美聯社）

科學研究顯示，多喝咖啡 有益，包括能重塑腸道菌叢、保持年輕、有利心臟健康，但前提是適量飲用。

紐約郵報報導，目前尚無定論每天喝多少杯咖啡才算過多，但美國食品藥物管理局建議每天攝取不超過400毫克咖啡因，相當於兩到三杯12盎司的咖啡。

一項最新研究跟這項建議一致，顯示每天喝五杯8盎司的咖啡不僅安全，還能降低心血管疾病 風險。每天喝三到五杯黑咖啡，顯示與降低第二型糖尿病、心臟病、中風 、心臟衰竭及某些心律不整的風險有關。但若攝取量超過上限，就有危機。僅僅一小杯能量飲料就含有40到69毫克的咖啡因，攝取過多咖啡因會增加高血壓和心律不整的風險。

須注意的是，若飲用的咖啡在上限之內，喝多喝少可能有完全相反的健康影響，例如每天只喝一到三杯咖啡，反而令高血壓風險增加，但三杯以上則可能降低這風險。此外，咖啡也會短暫降低胰島素敏感性，其益處要看杯中物所含成分，例如若加糖加奶、甜味劑或風味糖漿，或會降低咖啡的潛在健康效果。咖啡對膽固醇的影響，則取決於咖啡的種類及其製作方法，例如含有咖啡醇的濃縮咖啡、法式濾壓咖啡和土耳其咖啡等，與低密度脂蛋白（也稱為「壞」膽固醇）水平升高有關。

上述研究的科學聲明志工撰寫小組主席Gregory M. Marcus在新聞稿中表示：「儘管研究表明，咖啡因的攝取可能對某些人的心血管健康有益，但重要記得，安全的咖啡因攝取策略並不是『人人劃一』的。」多種因素會影響人們對咖啡的反應，包括年齡、遺傳、健康狀況、藥物及身體對咖啡因的代謝方式。對某人而言合理的咖啡因攝取量，卻可能讓另一個人產生不良反應如心悸、焦慮或睡眠紊亂。