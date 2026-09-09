4成民眾 誤認紅藍卡會支付長照費用

美國壽險業協會最新調查顯示，39%的中產階級家庭預期會依靠聯邦醫療保險（Medicare，俗稱紅藍卡）支付相關費用。但Medicare通常不會支付長照費用。（取自AARP官網）

CNBC報導，退休生活龐大開支之一就是支付長期照護費用。美國壽險業協會（ACLI）最新調查顯示，39%的中產階級家庭預期會依靠聯邦醫療保險 （Medicare，俗稱紅藍卡 ）支付相關費用。但這項規畫的關鍵問題是：紅藍卡通常不會支付長照 費用。

長照包括為患有慢性疾病或身心障礙者提供的醫療及非醫療照護。一般而言，民眾支付長照費用主要有三種方式：醫療補助（Medicaid，俗稱白卡）、長照保險，或自行負擔。

據這項8月的調查，年收入介於5萬至15萬美元中產階級家庭中，近20%受訪者計畫自行負擔長照費用。數據顯示，中等收入家庭財務能力或不足以自行承擔這些費用。

美國樂齡會（AARP）旗下公共政策研究所報告指出，對美國中產階級而言，長照的負擔能力正在惡化，且已「負擔不起」護理之家照護費用。自2021年以來，居家照護費用已上漲39%，漲幅高於整體通貨膨脹率。

非營利醫療政策研究機構KFF指出，紅藍卡一般不會支付長照費用。但在符合特定條件情況下，紅藍卡會支付部分長照費，即在符合資格的住院治療後，紅藍卡最多可支付100天的專業護理機構（skilled nursing facility）照護費。

對一些無資格住院治療的照護，紅藍卡不提供保障，包括長期護理機構照護、以日常生活照料為主的護理機構服務，以及一般護理機構照護等。但KFF民調發現，約四成民眾誤以為紅藍卡是低收入者入住護理機構後主要的醫療保障支付來源，但事實上是白卡。

專家表示，民眾應在50多歲時開始規劃長照，而不是等到70多歲才行動。長照費用或相當高昂，且要取得白卡長照保障並不容易。專家表示，只有當你耗盡可用資產、無力支付長照費用時，才有資格申請白卡。此外，各州對白卡的規定並不相同，包括收入上限及申請人符合資格時可擁有的資產等。因此，對預期未來沒有足夠財力支付長照費用的家庭，最好在真正需要長照前，先了解居住所在州Medicaid的申請資格及相關規定，以及早做好規劃。