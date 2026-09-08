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每天看電視逾2.06小時 失智風險增17%

編譯組／綜合報導
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眾多研究發現，長時間觀看電視，跟多種健康風險如罹患失智症、執行能力變差、腦部灰差...
眾多研究發現，長時間觀看電視，跟多種健康風險如罹患失智症、執行能力變差、腦部灰差減少及睡眠受擾等問題有所關聯。（示意圖，Unsplash / Kevin Woblick）

自從電視機進入美國家庭以來，對於過長的看電視時間所造成的負面影響，一直備受關注。紐約郵報綜合過去多年的不同研究顯示，看電視過量可能減損執行能力、提高患失智症風險、減少腦部運作所需的灰質、干擾睡眠。今年一項研究更發現，每天觀看電視超過2.06小時，與患上任何原因導致失智症的風險增加17%有所關聯。

報導指出，過去數十年來，研究人員一直在研究長時間盯著螢幕，會對大腦和身體造成哪些影響。研究人員亦試圖找出看電視多久才算過量，但目前尚無普遍認可的「安全」電視觀看時長上限。然而，許多研究顯示，每天觀看2到4小時以上，就開始引發與健康有關的憂慮。

2026年的一項研究發現，每天觀看電視超過2.06小時與患上全因性失智症（all-cause dementia，即所有原因引起的失智症）的風險增加17%相關。2023年的一項研究展示，與每天觀看0到1小時相比，每天觀看2到3小時電視，與更高的失智症風險有關聯。

另一項有關50歲及以上成年人的研究指出，每天看電視超過3.5小時與六年後的語言記憶力下降有關。2025年的一項研究又發現，每天看電視4小時或以上的人群，認知能力受損尤為明顯。

再早年的研究則發現過量的看電視時間，與以下出現的健康問題有關聯：

1.執行功能變差。2015年的一項研究追蹤了3247名18至30歲之間的人長達25年，評估他們的訊息處理速度、執行功能和語言記憶力，發現成年早期每天看電視超過3小時且缺乏體能活動，與中年時期執行能力變差和資訊處理速度下降相關聯。

2.腦部運作所需的灰質減少。灰質是中樞神經系統的重要組成部分，位於大腦和脊髓中，有助處理訊息、控制活動、管理感覺和調節情緒。在長達20年的時間裡，研究人員評估了599名參與研究者的電視觀看習慣，並隨後測量他們的額葉皮質、內嗅皮質、海馬區及總灰質體積，發現看電視時間最長的人，其額葉皮質和內嗅皮質的灰質體積，並整體的灰質體積均較低。

3.可能擾亂睡眠。在一項小型實驗研究中，研究人員檢視了看電視如何影響褪黑激素和皮質醇的分泌，這兩種荷爾蒙都涉及人體的睡眠與覺醒周期。褪黑激素能促進睡眠，已知其分泌會受到強光（包括電視螢幕發出的光）所抑制。結果發現，電視可能會抑制褪黑激素分泌，推遲就寢時間，從而影響睡眠，尤其在年輕人當中尤為明顯。

精華 FAQ

  • 今年研究指出，每天觀看電視超過2.06小時，與全因性失智症風險增加17%相關。雖非直接證明因果，但已足以提醒民眾留意觀看時間。

  • 報導整理多項研究指出，過量看電視可能讓執行功能變差、語言記憶力下降，並伴隨額葉皮質、內嗅皮質與整體灰質體積較低的情況。

  • 研究認為，電視螢幕光線可能抑制褪黑激素分泌，進而推遲就寢時間並干擾睡眠；這種影響在年輕族群身上尤其明顯，因為他們更容易晚睡。

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