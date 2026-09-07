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退休帳戶逾百萬元者創紀錄 Q2飆升19%

記者邵敏／綜合報導
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401(k)百萬美元帳戶飆漲，但很多人還沒做好退休準備。（美聯社）
401(k)百萬美元帳戶飆漲，但很多人還沒做好退休準備。（美聯社）

美國退休帳戶中擁有百萬美元資產者持續增加。隨著股市第二季強勁反彈，加上勞工維持高水平的退休儲蓄，富達投資（Fidelity Investments）最新數據顯示，截至今年第二季底，401(k)帳戶餘額達到或超過100萬美元的帳戶增至76.9萬個，創下歷史新高，較第一季的65.4萬個增加約19%。

紐約郵報等媒體綜合報導指出，強勁股市表現是推動這波退休帳戶資產增加的重要因素。富達第二季退休分析顯示，在截至6月30日的三個月內，史坦普500指數上漲約15%，帶動與股市表現連動的401(k)退休帳戶同步增值。

富達數據顯示，第二季平均401(k)帳戶餘額升至15萬5800美元，較第一季增加10.5%，創下2020年第四季以來最強勁的單季增幅。同期，平均IRA帳戶餘額升至14萬4523美元，較第一季增加10%；403(b)帳戶平均餘額則達14萬5000美元，較第一季增加11.5%。三類退休帳戶平均餘額均創下新高。

除了股市上漲，勞工持續把較高比例的薪資存入退休帳戶，也是資產增加的重要因素。

富達指出，第二季401(k)平均總儲蓄率維持在14.4%，連續第二季處於歷史高位。其中員工平均存入率達9.6%，創歷史新高；加上雇主平均提供的4.8%，使整體儲蓄率接近富達建議的15%年度退休儲蓄目標。第二季有12.1%的401(k)參與者提高自己的存入比例，另有81.2%的參與者已存入足以取得雇主全額配對供款的金額。

富達第二季分析數據涵蓋超過5500萬個IRA、401(k)及403(b)退休帳戶。其中，401(k)數據來自2萬7300個企業退休計畫，包括2580萬名參與者。

不過，76.9萬個401(k)百萬美元帳戶，並不代表大多數勞工都已做好退休準備。富達資料顯示，這批達到百萬美元門檻的帳戶約占其401(k)數據所涵蓋2580萬名參與者的3%。換言之，絕大多數401(k)參與者的退休帳戶距離100萬美元仍有相當差距。

精華 FAQ

  • 截至第二季底，401(k)餘額達到或超過100萬美元的帳戶增至76.9萬個，較第一季的65.4萬個增加約19%，並創下歷史新高。

  • 主要原因是股市第二季強勁反彈，史坦普500指數約上漲15%，加上勞工持續把較高比例薪資存入退休帳戶，使帳戶淨值同步提升。

  • 不是。富達指出，76.9萬個百萬美元帳戶僅約占其401(k)資料涵蓋2580萬名參與者的3%，顯示大多數人的退休資產仍有明顯差距。

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